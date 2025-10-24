МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. "Почта России" запустила в Max цифровой сервис для коммуникации с клиентами - с ее помощью контакт-центр обрабатывает сообщения от пользователей и организаций по всей России, рассказали РИА Новости в компании.

Почта России " завершила интеграцию собственной омниканальной цифровой платформы для онлайн-коммуникаций с клиентами в мессенджере Max. С помощью этой платформы контакт-центр почтового оператора обрабатывает текстовые сообщения от частных лиц и организаций по всей стране. Технологическим партнером проекта выступает российская компания CraftTalk, разработчик ИИ-платформы для омниканальных коммуникаций и управления знаниями, участник Фонда "Сколково ", - сказали в компании.

Платформа для онлайн-коммуникации уже работает на других онлайн-каналах - на сайте, в мобильном приложении, а также в социальных сетях "ВКонтакте" и " Одноклассники " в виде чатов. Она была запущена в 2025 году.

Компания включила национальный мессенджер Мах в официальную коммуникацию с клиентами, интеграция заняла несколько дней.

"Клиенты всё чаще пишут нам сообщения в соцсетях и мессенджерах. За последние три месяца число таких сообщений увеличилось почти вдвое. Чтобы удобнее было общаться, мы создали специального помощника (бота) в российском мессенджере Max. Этот помощник быстро помогает отправить письмо или посылку, записаться в почтовое отделение или вызвать курьера. Если потребуется помощь живого сотрудника, бот сразу передаст ваше сообщение специалистам", - прокомментировал директор блока по управлению онлайн-каналами "Почты России" Дахир Семёнов.

Как отметил генеральный директор CraftTalk Денис Петухов, одной из основных задач в интеграции было обеспечение работы операторов службы поддержки и ИИ-ассистента со сложными логическими сценариями. "Для корректных и оперативных ответов платформа интегрирована в основные внутренние информационные системы "Почты России". Это позволяет оказывать клиентский сервис на высоком уровне с учетом запросов конкретного пользователя", - добавил он.