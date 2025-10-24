Рейтинг@Mail.ru
Саратовские волонтеры направили в зону СВО автомобили и мотоциклы - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
10:21 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/saratov-2050283243.html
Саратовские волонтеры направили в зону СВО автомобили и мотоциклы
Саратовские волонтеры направили в зону СВО автомобили и мотоциклы - РИА Новости, 24.10.2025
Саратовские волонтеры направили в зону СВО автомобили и мотоциклы
Представители общественных организаций Саратовской области направили военнослужащим в зону СВО автомобили "Багги" и "Нива", три мотоцикла, средства РЭБ, а мать... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T10:21:00+03:00
2025-10-24T10:21:00+03:00
надежные люди
россия
саратовская область
сергей назаров
спецоперация
гуманитарная помощь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050271823_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_461f32af9688fa5cfa9166af0475f94c.jpg
https://ria.ru/20251023/gumpomosch-2050195081.html
россия
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050271823_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_f44f4ab97e05b1bf79c5bb1b0f55f81d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, саратовская область, сергей назаров, спецоперация, гуманитарная помощь
Надежные люди, Россия, Саратовская область, Сергей Назаров, Спецоперация, Гуманитарная помощь
Саратовские волонтеры направили в зону СВО автомобили и мотоциклы

Саратовские общественники отправили в зону СВО автомобили и медикаменты

© Фото : Министерство внутренней политики и общественных отношений Саратовской областиСаратовские общественники отправили в зону СВО автомобили, мотоциклы, гумпомощь и яблоки
Саратовские общественники отправили в зону СВО автомобили, мотоциклы, гумпомощь и яблоки - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Фото : Министерство внутренней политики и общественных отношений Саратовской области
Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 24 окт - РИА Новости. Представители общественных организаций Саратовской области направили военнослужащим в зону СВО автомобили "Багги" и "Нива", три мотоцикла, средства РЭБ, а мать Героя России Сергея Назарова передала несколько ящиков садовых яблок, сообщили в министерстве внутренней политики и общественных отношений региона.
"Члены Саратовской региональной общественной организации морских пехотинцев "Тайфун" под руководством Михаила Панкратова доставили очередной гуманитарный груз морским пехотинцам в 810-ю бригаду морской пехоты Черноморского флота. Ветераны ВМФ передали военнослужащим строительные материалы, средства связи и легкий автомобиль высокой проходимости "Багги", - рассказали в министерстве.
© Фото : Министерство внутренней политики и общественных отношений Саратовской областиСаратовские общественники отправили в зону СВО автомобили, мотоциклы, гумпомощь и яблоки
Саратовские общественники отправили в зону СВО автомобили, мотоциклы, гумпомощь и яблоки - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Фото : Министерство внутренней политики и общественных отношений Саратовской области
Саратовские общественники отправили в зону СВО автомобили, мотоциклы, гумпомощь и яблоки
Казаки Окружного казачьего общества области приобрели для казачьего добровольческого отряда БАРС-15 "Ермак" три мотоцикла и комплектующие для них, а также БПЛА и средства РЭБ. По данным ведомства, мать Героя России Назарова передала участникам спецоперации садовые яблоки, а волонтерское движение "Броня в тылу" совместно с неравнодушными жителями Ершовского района собрали для десантников средства связи, генераторы, медикаменты, маскировочные сети, строительные материалы.
© Фото : Министерство внутренней политики и общественных отношений Саратовской областиСаратовские общественники отправили в зону СВО автомобили, мотоциклы, гумпомощь и яблоки
Саратовские общественники отправили в зону СВО автомобили, мотоциклы, гумпомощь и яблоки - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Фото : Министерство внутренней политики и общественных отношений Саратовской области
Саратовские общественники отправили в зону СВО автомобили, мотоциклы, гумпомощь и яблоки
"Директор АНО поддержки отцовства, материнства и детства "Совет отцов Саратовской области" Валерий Баглай при поддержке группы помощи СВО "Краснопартизанская семья" и женсовета Краснопартизанского района обеспечили приобретение автомобиля "Нива", средств личной гигиены и продуктов питания длительного хранения для военнослужащих, обеспечивающих выполнение боевых задач на донбасском направлении", - добавили в саратовском министерстве.
Орловская область передала фронту более 10 тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Орловская область передала фронту более 10 тыс тонн гумпомощи
23 октября, 19:27
 
Надежные людиРоссияСаратовская областьСергей НазаровСпецоперацияГуманитарная помощь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала