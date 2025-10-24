Саратовские волонтеры направили в зону СВО автомобили и мотоциклы

Саратовские общественники отправили в зону СВО автомобили, мотоциклы, гумпомощь и яблоки

САРАТОВ, 24 окт - РИА Новости. Представители общественных организаций Саратовской области направили военнослужащим в зону СВО автомобили "Багги" и "Нива", три мотоцикла, средства РЭБ, а мать Героя России Сергея Назарова передала несколько ящиков садовых яблок, сообщили в министерстве внутренней политики и общественных отношений региона.

"Члены Саратовской региональной общественной организации морских пехотинцев "Тайфун" под руководством Михаила Панкратова доставили очередной гуманитарный груз морским пехотинцам в 810-ю бригаду морской пехоты Черноморского флота. Ветераны ВМФ передали военнослужащим строительные материалы, средства связи и легкий автомобиль высокой проходимости "Багги", - рассказали в министерстве.

Казаки Окружного казачьего общества области приобрели для казачьего добровольческого отряда БАРС-15 "Ермак" три мотоцикла и комплектующие для них, а также БПЛА и средства РЭБ. По данным ведомства, мать Героя России Назарова передала участникам спецоперации садовые яблоки, а волонтерское движение "Броня в тылу" совместно с неравнодушными жителями Ершовского района собрали для десантников средства связи, генераторы, медикаменты, маскировочные сети, строительные материалы.

