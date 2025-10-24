Bloomberg узнало, что повлияло на решение США о санкциях против России

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Белый дом определился в пользу новых ограничений против российских компаний под влиянием позиции государственного секретаря Марко Рубио, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
На позицию госсекретаря также повлиял телефонный разговор с главой российского МИД Сергеем Лавровым, утверждает издание.
В понедельник министр иностранных дел обсудил с американским коллегой возможные конкретные шаги в интересах реализации тех пониманий, которых Владимиру Путину и Дональду Трампу удалось достичь во время телефонного разговора 16 октября.
По словам представителя МИД России Марии Захаровой, введение новых рестрикций посылает контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.
Путин назвал новые ограничения недружественным актом, который не укрепляет российско-американские отношения. Он заверил, что ограничения существенно не скажутся на экономическом положении: определенные потери будут, но российская энергетика чувствует себя уверенно. Глава государства отметил, что Россия как уважающая себя страна не собирается принимать решения под давлением.
Говоря об отмене саммита, российский лидер допустил, что Трамп имел в виду его перенос. Он напомнил, что тот сам предложил организовать его в Будапеште, и подчеркнул, что было бы ошибкой подойти к мероприятию без подготовки.
Белый дом накануне сообщил, что администрация Трампа не отказываются от планов провести встречу. Представитель Кремля Дмитрий Песков позже заявил, что Путин также не исключает проведения саммита в будущем.
