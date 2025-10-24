Рейтинг@Mail.ru
Bloomberg узнало, что повлияло на решение США о санкциях против России - РИА Новости, 24.10.2025
18:13 24.10.2025 (обновлено: 19:07 24.10.2025)
Bloomberg узнало, что повлияло на решение США о санкциях против России
Bloomberg узнало, что повлияло на решение США о санкциях против России - РИА Новости, 24.10.2025
Bloomberg узнало, что повлияло на решение США о санкциях против России
Белый дом определился в пользу новых ограничений против российских компаний под влиянием позиции государственного секретаря Марко Рубио, передает агентство... РИА Новости, 24.10.2025
Bloomberg узнало, что повлияло на решение США о санкциях против России

Bloomberg: на решение США о новых санкциях против России повлияла позиция Рубио

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Белый дом определился в пользу новых ограничений против российских компаний под влиянием позиции государственного секретаря Марко Рубио, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"Неожиданная перемена стала следствием оценки <...> Рубио, согласно которой Москва значительно не изменила свою позицию", — говорится в материале.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Накат, ромашка, блеф: не нужно путать тактику Трампа с его стратегией
23 октября, 08:00
На позицию госсекретаря также повлиял телефонный разговор с главой российского МИД Сергеем Лавровым, утверждает издание.
В понедельник министр иностранных дел обсудил с американским коллегой возможные конкретные шаги в интересах реализации тех пониманий, которых Владимиру Путину и Дональду Трампу удалось достичь во время телефонного разговора 16 октября.
США в среду анонсировали новый пакет антироссийских санкций, который вводит меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Кроме того, Трамп объявил об отмене встречи с Путиным, о которой лидеры договорились по телефону.
По словам представителя МИД России Марии Захаровой, введение новых рестрикций посылает контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
"Следует избавиться". В США обратились с призывом к Трампу по России
Вчера, 13:26
Путин назвал новые ограничения недружественным актом, который не укрепляет российско-американские отношения. Он заверил, что ограничения существенно не скажутся на экономическом положении: определенные потери будут, но российская энергетика чувствует себя уверенно. Глава государства отметил, что Россия как уважающая себя страна не собирается принимать решения под давлением.
Говоря об отмене саммита, российский лидер допустил, что Трамп имел в виду его перенос. Он напомнил, что тот сам предложил организовать его в Будапеште, и подчеркнул, что было бы ошибкой подойти к мероприятию без подготовки.
Белый дом накануне сообщил, что администрация Трампа не отказываются от планов провести встречу. Представитель Кремля Дмитрий Песков позже заявил, что Путин также не исключает проведения саммита в будущем.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Трамп сказал. Трамп почти сделал
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияСШАМарко РубиоСергей ЛавровВладимир ПутинРоснефтьЛУКОЙЛСанкцииСанкции в отношении РоссииДональд ТрампВстреча Путина и Трампа в БудапештеМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
