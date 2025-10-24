Песков прокомментировал слова Трампа о влиянии санкций на Россию

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о влиянии санкций на Россию, отметив, что будет видно, что случится через шесть месяцев.
"Мы действительно посмотрим. Мы, даст Бог, увидим, что будет через шесть месяцев. Мы видим то, что есть сейчас. Мы видим то, что было год назад, два года назад, и, даст Бог, увидим, что будет и через шесть месяцев, и через год", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления американского лидера.
Министерство финансов США в среду включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.