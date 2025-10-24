Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал слова Трампа о влиянии санкций на Россию - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:00 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/sanktsii-2050325748.html
Песков прокомментировал слова Трампа о влиянии санкций на Россию
Песков прокомментировал слова Трампа о влиянии санкций на Россию - РИА Новости, 24.10.2025
Песков прокомментировал слова Трампа о влиянии санкций на Россию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о влиянии санкций на Россию, отметив, что будет видно,... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T13:00:00+03:00
2025-10-24T13:00:00+03:00
россия
сша
дмитрий песков
дональд трамп
роснефть
лукойл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
https://ria.ru/20251024/sanktsii-2050324449.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9db777df38554f5b97ee307296cfe811.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, роснефть, лукойл
Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Роснефть, ЛУКОЙЛ
Песков прокомментировал слова Трампа о влиянии санкций на Россию

Песков: через полгода увидим, как санкции США повлияли на Россию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о влиянии санкций на Россию, отметив, что будет видно, что случится через шесть месяцев.
Трамп в четверг заявил, что влияние новых санкций США на Россию станет понятно через шесть месяцев.
"Мы действительно посмотрим. Мы, даст Бог, увидим, что будет через шесть месяцев. Мы видим то, что есть сейчас. Мы видим то, что было год назад, два года назад, и, даст Бог, увидим, что будет и через шесть месяцев, и через год", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления американского лидера.
Министерство финансов США в среду включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Песков заявил, что в вопросе санкций Россия будет действовать во благо себе
Вчера, 12:58
 
РоссияСШАДмитрий ПесковДональд ТрампРоснефтьЛУКОЙЛ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала