Песков заявил, что в вопросе санкций Россия будет действовать во благо себе

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россия действует не против кого-то, а во благо себе, этим она и будет заниматься, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об ответе России на новые санкции со стороны Евросоюза.

"Мы действуем в первую очередь не против кого-то, мы действуем во благо себе. Вот этим мы и будем заниматься", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.