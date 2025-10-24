Рейтинг@Mail.ru
Песков заявил, что в вопросе санкций Россия будет действовать во благо себе
12:58 24.10.2025 (обновлено: 12:59 24.10.2025)
Песков заявил, что в вопросе санкций Россия будет действовать во благо себе
политика, россия, москва, дмитрий песков, кайя каллас, владимир путин, евросоюз, в мире
Политика, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Кайя Каллас, Владимир Путин, Евросоюз, В мире
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россия действует не против кого-то, а во благо себе, этим она и будет заниматься, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об ответе России на новые санкции со стороны Евросоюза.
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас в четверг сообщила, что ЕС принял 19-й пакет санкций против России.
"Мы действуем в первую очередь не против кого-то, мы действуем во благо себе. Вот этим мы и будем заниматься", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин также сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Политика Россия Москва Дмитрий Песков Кайя Каллас Владимир Путин Евросоюз В мире
 
 
