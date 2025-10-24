Рейтинг@Mail.ru
14:11 24.10.2025 (обновлено: 14:15 24.10.2025)
В Самаре возбудили дело после нападения на водителя
происшествия
россия
самара
самарская область
происшествия, россия, самара, самарская область
Происшествия, Россия, Самара, Самарская область
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
САМАРА, 24 окт - РИА Новости. Полицейские возбудили уголовное дело в отношении группы мужчин, причастных к разбойному нападению на водителя в Самаре, который, согласно сообщениям местных Telegram-каналов, якобы мог быть сутенером, один из участников конфликта арестован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД России по Самарской области.
Ранее ряд местных Telegram-каналов сообщил, что ночью 14 октября в Самаре группа мужчин избила водителя ВАЗ-2112 и похитила у него телефон и деньги. При этом причиной нападения стало то, что пострадавший - якобы сутенер - переманил к себе чужую проститутку, утверждают Telegram-каналы.
На размещенных видеороликах видно, как две машины блокируют проезд автомобилю ВАЗ-2112, из них выходит группа мужчин, которые безуспешно пытаются открыть дверь заблокированной легковушки. Тогда злоумышленники начинают пинать и раскачивать машину, прыгать по ее крыше. В какой-то момент мужчинам удалось открыть водительскую дверь.
"В настоящее время следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по городу Самаре расследуется уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору - ред.), возбужденное в отношении группы лиц, причастных к разбойному нападению на улице Гагарина областного центра", - говорится в сообщении регионального ГУМВД России.
В ведомстве уточнили, что один из участников конфликта арестован. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства инцидента.
