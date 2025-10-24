В Самаре возбудили дело после нападения на водителя

САМАРА, 24 окт - РИА Новости. Полицейские возбудили уголовное дело в отношении группы мужчин, причастных к разбойному нападению на водителя в Самаре, который, согласно сообщениям местных Telegram-каналов, якобы мог быть сутенером, один из участников конфликта арестован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД России по Самарской области.

Ранее ряд местных Telegram-каналов сообщил, что ночью 14 октября в Самаре группа мужчин избила водителя ВАЗ-2112 и похитила у него телефон и деньги. При этом причиной нападения стало то, что пострадавший - якобы сутенер - переманил к себе чужую проститутку, утверждают Telegram-каналы.

На размещенных видеороликах видно, как две машины блокируют проезд автомобилю ВАЗ-2112, из них выходит группа мужчин, которые безуспешно пытаются открыть дверь заблокированной легковушки. Тогда злоумышленники начинают пинать и раскачивать машину, прыгать по ее крыше. В какой-то момент мужчинам удалось открыть водительскую дверь.

"В настоящее время следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по городу Самаре расследуется уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору - ред.), возбужденное в отношении группы лиц, причастных к разбойному нападению на улице Гагарина областного центра", - говорится в сообщении регионального ГУМВД России.