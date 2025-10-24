https://ria.ru/20251024/samara-2050364379.html
В Самаре возбудили дело после нападения на водителя
В Самаре возбудили дело после нападения на водителя - РИА Новости, 24.10.2025
В Самаре возбудили дело после нападения на водителя
Полицейские возбудили уголовное дело в отношении группы мужчин, причастных к разбойному нападению на водителя в Самаре, который, согласно сообщениям местных... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T14:11:00+03:00
2025-10-24T14:11:00+03:00
2025-10-24T14:15:00+03:00
происшествия
россия
самара
самарская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20250929/delo-2045185099.html
россия
самара
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, самара, самарская область
Происшествия, Россия, Самара, Самарская область
В Самаре возбудили дело после нападения на водителя
По факту нападения на водителя в Самаре возбудили уголовное дело
САМАРА, 24 окт - РИА Новости. Полицейские возбудили уголовное дело в отношении группы мужчин, причастных к разбойному нападению на водителя в Самаре, который, согласно сообщениям местных Telegram-каналов, якобы мог быть сутенером, один из участников конфликта арестован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД России по Самарской области.
Ранее ряд местных Telegram-каналов сообщил, что ночью 14 октября в Самаре
группа мужчин избила водителя ВАЗ-2112 и похитила у него телефон и деньги. При этом причиной нападения стало то, что пострадавший - якобы сутенер - переманил к себе чужую проститутку, утверждают Telegram-каналы.
На размещенных видеороликах видно, как две машины блокируют проезд автомобилю ВАЗ-2112, из них выходит группа мужчин, которые безуспешно пытаются открыть дверь заблокированной легковушки. Тогда злоумышленники начинают пинать и раскачивать машину, прыгать по ее крыше. В какой-то момент мужчинам удалось открыть водительскую дверь.
"В настоящее время следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по городу Самаре расследуется уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ
(Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору - ред.), возбужденное в отношении группы лиц, причастных к разбойному нападению на улице Гагарина областного центра", - говорится в сообщении регионального ГУМВД России.
В ведомстве уточнили, что один из участников конфликта арестован. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства инцидента.