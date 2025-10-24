Сальдо рассказал о ситуации в микрорайоне Херсона Корабел

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Гражданских в микрорайоне Херсона "Корабел" на Карантинном острове, за освобождение которого идут бои, находится немного, точные цифры подсчитать невозможно, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, киевский режим проводил принудительную депортацию с Карантинного острова, но многие жители отказывались уезжать даже из самых опасных районов.