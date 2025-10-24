Рейтинг@Mail.ru
Сальдо рассказал о ситуации в микрорайоне Херсона Корабел - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:26 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/saldo-2050264406.html
Сальдо рассказал о ситуации в микрорайоне Херсона Корабел
Сальдо рассказал о ситуации в микрорайоне Херсона Корабел - РИА Новости, 24.10.2025
Сальдо рассказал о ситуации в микрорайоне Херсона Корабел
Гражданских в микрорайоне Херсона "Корабел" на Карантинном острове, за освобождение которого идут бои, находится немного, точные цифры подсчитать невозможно,... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T08:26:00+03:00
2025-10-24T08:26:00+03:00
в мире
россия
херсон
херсонская область
владимир сальдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045639044_0:129:3030:1833_1920x0_80_0_0_c7b78799e5ccb2fce29b784f6fa1af90.jpg
https://ria.ru/20251021/saldo-2049507400.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
херсон
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045639044_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_02f68afe46f3b5960fa8b3dfe5caebaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, херсон, херсонская область , владимир сальдо
В мире, Россия, Херсон, Херсонская область , Владимир Сальдо
Сальдо рассказал о ситуации в микрорайоне Херсона Корабел

В Корабеле Херсона, предположительно, находятся до тысячи гражданских

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Гражданских в микрорайоне Херсона "Корабел" на Карантинном острове, за освобождение которого идут бои, находится немного, точные цифры подсчитать невозможно, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее Сальдо заявлял, что российские войска ведут бои за освобождение микрорайона Херсона "Корабел", который находится на Карантинном острове в низовьях Днепра, наносятся удары по позициям и целям противника.
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
ВС России ведут бои за микрорайон Херсона Корабел, заявил Сальдо
21 октября, 05:17
"Да, люди есть, но точно подсчитать сколько их — невозможно. Предполагаем, что очень немного — от 500 до тысячи человек", - сказал Сальдо агентству.
По его словам, киевский режим проводил принудительную депортацию с Карантинного острова, но многие жители отказывались уезжать даже из самых опасных районов.
"Люди цепляются за свой дом. Вооруженные силы России действуют строго по военным целям. Наши парни не воюют с мирным населением — этим мы принципиально отличаемся от киевских боевиков", - сказал губернатор.
Ранее Сальдо сообщал, что объявленная в начале августа назначенными Киевом херсонскими властями эвакуация гражданских с микрорайона "Корабел" завершена.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреРоссияХерсонХерсонская областьВладимир Сальдо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала