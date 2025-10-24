Сальдо рассказал о ситуации в микрорайоне Херсона Корабел

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Гражданских в микрорайоне Херсона "Корабел" на Карантинном острове, за освобождение которого идут бои, находится немного, точные цифры подсчитать невозможно, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Да, люди есть, но точно подсчитать сколько их — невозможно. Предполагаем, что очень немного — от 500 до тысячи человек", - сказал Сальдо агентству.
По его словам, киевский режим проводил принудительную депортацию с Карантинного острова, но многие жители отказывались уезжать даже из самых опасных районов.
"Люди цепляются за свой дом. Вооруженные силы России действуют строго по военным целям. Наши парни не воюют с мирным населением — этим мы принципиально отличаемся от киевских боевиков", - сказал губернатор.
Ранее Сальдо сообщал, что объявленная в начале августа назначенными Киевом херсонскими властями эвакуация гражданских с микрорайона "Корабел" завершена.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
