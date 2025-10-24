Рейтинг@Mail.ru
Сахалин запланировал на 2026 год восстановление водоснабжения в Шахтерске
07:14 24.10.2025
Сахалин запланировал на 2026 год восстановление водоснабжения в Шахтерске
2025-10-24T07:14:00+03:00
2025-10-24T07:14:00+03:00
жкх
сахалинская область
донецкая народная республика
шахтерск (сахалинская область)
владимир путин
сахалинская область
донецкая народная республика
шахтерск (сахалинская область)
жкх, сахалинская область, донецкая народная республика, шахтерск (сахалинская область), владимир путин
ЖКХ, Сахалинская область, Донецкая Народная Республика, Шахтерск (Сахалинская область), Владимир Путин
Сахалин запланировал на 2026 год восстановление водоснабжения в Шахтерске

Сахалин в 2026 году планирует восстановить водоснабжение в Шахтерском районе ДНР

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на город Южно-Сахалинск
Вид на город Южно-Сахалинск - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Вид на город Южно-Сахалинск. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 окт – РИА Новости. Сахалинская область приведет в порядок не менее 16 объектов социальной и коммунальной инфраструктуры в подшефном Шахтерском районе ДНР в 2026 году, сообщает правительство региона.
План по восстановлению социальных и коммунальных объектов, в том числе водоснабжения, в Шахтерском городском округе Донецкой Народной Республики на 2026 год обсуждался на совещании, которое провел председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Сахалин собрал участникам СВО более десяти тонн теплых вещей и продуктов
23 октября, 07:29
"Прежде всего мы включили в список объектов будущего года водонапорную станцию "Южная". Она построена в 70-х годах прошлого века и с того времени толком не ремонтировалась. Станция должна обеспечивать водой население Шахтерска. Но из-за изношенного оборудования объект с этой задачей не справляется. В итоге жители Шахтерска уже многие годы живут в условиях нехватки воды. Ее подают раз в три дня всего на несколько часов. Нормализация водоснабжения самым позитивным образом скажется на качестве жизни людей на подшефной территории", - цитирует пресс-служба правительства Белика.
В списке планируемых работ и здание районной больницы. В ней восстановят фасад, а также отремонтируют крыши хирургического, перинатального и детского инфекционного отделений. Сахалинские строители в следующем году начнут приводить в порядок школа №2.
"Объект непростой. Здание до сих пор хранит приметы боевых действий, например, осколки в стенах. Подтекает крыша. В некоторых местах на стенах появились трещины. Но восстанавливать школу нужно. В ней действует большое количество кружков и секций, которые привлекают множество ребят со всей округи. Поэтому председатель правительства Сахалинской области поручил в ближайшие месяцы провести обследование здания с участием проектной организации, чтобы определить список и объемы необходимых работ", - отмечает пресс-служба.
По поручению президента России Владимира Путина субъекты Федерации взяли шефство над муниципальными образованиями на новых территориях нашей страны. За Сахалинской областью закреплен Шахтерский городской округ ДНР. Здесь островные специалисты помогают восстанавливать коммунальную и социальную инфраструктуру. Долгое время эти объекты не получали внимания со стороны киевских властей. В результате еще до начала боевых действий в городском округе возникли проблемы с оказанием коммунальных и социальных услуг, которые лишь усилились со временем. В многоквартирных домах, детских садах и школах все чаще текли крыши, происходили отключения отопления и водоснабжения даже на социальных объектах. Сегодня благодаря помощи сахалинцев ситуация меняется к лучшему.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Благотворительные ярмарки в помощь участникам СВО прошли на Курилах
18 октября, 10:15
 
ЖКХСахалинская областьДонецкая Народная РеспубликаШахтерск (Сахалинская область)Владимир Путин
 
 
