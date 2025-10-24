Сахалин запланировал на 2026 год восстановление водоснабжения в Шахтерске

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 окт – РИА Новости. Сахалинская область приведет в порядок не менее 16 объектов социальной и коммунальной инфраструктуры в подшефном Шахтерском районе ДНР в 2026 году, сообщает правительство региона.

План по восстановлению социальных и коммунальных объектов, в том числе водоснабжения, в Шахтерском городском округе Донецкой Народной Республики на 2026 год обсуждался на совещании, которое провел председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.

"Прежде всего мы включили в список объектов будущего года водонапорную станцию "Южная". Она построена в 70-х годах прошлого века и с того времени толком не ремонтировалась. Станция должна обеспечивать водой население Шахтерска . Но из-за изношенного оборудования объект с этой задачей не справляется. В итоге жители Шахтерска уже многие годы живут в условиях нехватки воды. Ее подают раз в три дня всего на несколько часов. Нормализация водоснабжения самым позитивным образом скажется на качестве жизни людей на подшефной территории", - цитирует пресс-служба правительства Белика.

В списке планируемых работ и здание районной больницы. В ней восстановят фасад, а также отремонтируют крыши хирургического, перинатального и детского инфекционного отделений. Сахалинские строители в следующем году начнут приводить в порядок школа №2.

"Объект непростой. Здание до сих пор хранит приметы боевых действий, например, осколки в стенах. Подтекает крыша. В некоторых местах на стенах появились трещины. Но восстанавливать школу нужно. В ней действует большое количество кружков и секций, которые привлекают множество ребят со всей округи. Поэтому председатель правительства Сахалинской области поручил в ближайшие месяцы провести обследование здания с участием проектной организации, чтобы определить список и объемы необходимых работ", - отмечает пресс-служба.