Сахалин впервые примет международную выставку юных изобретателей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 окт – РИА Новости. Международная выставка юных изобретателей 2026 года впервые состоится на Сахалине, сообщил губернатор Валерий Лимаренко на встрече с зампредом правительства РФ Дмитрием Чернышенко.

"Акцент на инженерное образование делаем и в университете "СахалинТех", преобразуем учебные программы под запросы регионального бизнеса. Международный конкурс юных изобретателей вдохновит наших ребят на новые разработки и задаст ориентиры в конкуренции с командами из России и из-за рубежа", – подчеркнул в завершение глава региона.