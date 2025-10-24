Сахалин впервые примет международную выставку юных изобретателей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 окт – РИА Новости. Международная выставка юных изобретателей 2026 года впервые состоится на Сахалине, сообщил губернатор Валерий Лимаренко на встрече с зампредом правительства РФ Дмитрием Чернышенко.
"Ближайшее будущее Сахалинской области связано с передовыми решениями в сферах добычи и переработки нефти и газа, энергетики, транспорта, информационных технологий и экономики океана. А для этого нужны люди, способные генерировать прорывные разработки, проще говоря, изобретатели. Таких специалистов, считаю, нужно воспитывать со школьной скамьи", - отметил Лимаренко.
Губернатор рассказал, что в регионе создана система выявления и дополнительного обучения юных талантов. В каждой школе на Сахалине и Курилах действуют "Точки роста", открыты "Кванториумы", где дети изучают робототехнику и беспилотные системы.
"Акцент на инженерное образование делаем и в университете "СахалинТех", преобразуем учебные программы под запросы регионального бизнеса. Международный конкурс юных изобретателей вдохновит наших ребят на новые разработки и задаст ориентиры в конкуренции с командами из России и из-за рубежа", – подчеркнул в завершение глава региона.
Чернышенко напомнил, что Сахалинская область является одним из флагманских регионов России, где уже создается кампус мирового уровня.
