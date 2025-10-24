Рейтинг@Mail.ru
Сахалин впервые примет международную выставку юных изобретателей - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:04 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/sakhalin-2050253249.html
Сахалин впервые примет международную выставку юных изобретателей
Сахалин впервые примет международную выставку юных изобретателей - РИА Новости, 24.10.2025
Сахалин впервые примет международную выставку юных изобретателей
Международная выставка юных изобретателей 2026 года впервые состоится на Сахалине, сообщил губернатор Валерий Лимаренко на встрече с зампредом правительства РФ... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T06:04:00+03:00
2025-10-24T06:04:00+03:00
россия
сахалин
сахалинская область
валерий лимаренко
дмитрий чернышенко
кванториум
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950970195_0:73:3112:1823_1920x0_80_0_0_7c7ca25fafb0cd09190609c98baf9828.jpg
https://ria.ru/20250926/sakhalin-2044469145.html
https://ria.ru/20251010/sahalin-2047417590.html
россия
сахалин
сахалинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950970195_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_392e1c049c6ac90d39fba2669e439533.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сахалин, сахалинская область, валерий лимаренко, дмитрий чернышенко, кванториум
Россия, Сахалин, Сахалинская область, Валерий Лимаренко, Дмитрий Чернышенко, Кванториум
Сахалин впервые примет международную выставку юных изобретателей

Лимаренко: Сахалин в 2026 году примет международную выставку юных изобретателей

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГубернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 окт – РИА Новости. Международная выставка юных изобретателей 2026 года впервые состоится на Сахалине, сообщил губернатор Валерий Лимаренко на встрече с зампредом правительства РФ Дмитрием Чернышенко.
По словам главы региона, масштабное мероприятие в разные годы принимали Япония, Индия, Китай, а в России оно пройдет впервые.
Вид на город Южно-Сахалинск - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Сахалинский госуниверситет станет опорным вузом "Газпрома"
26 сентября, 03:50
"Ближайшее будущее Сахалинской области связано с передовыми решениями в сферах добычи и переработки нефти и газа, энергетики, транспорта, информационных технологий и экономики океана. А для этого нужны люди, способные генерировать прорывные разработки, проще говоря, изобретатели. Таких специалистов, считаю, нужно воспитывать со школьной скамьи", - отметил Лимаренко.
Губернатор рассказал, что в регионе создана система выявления и дополнительного обучения юных талантов. В каждой школе на Сахалине и Курилах действуют "Точки роста", открыты "Кванториумы", где дети изучают робототехнику и беспилотные системы.
"Акцент на инженерное образование делаем и в университете "СахалинТех", преобразуем учебные программы под запросы регионального бизнеса. Международный конкурс юных изобретателей вдохновит наших ребят на новые разработки и задаст ориентиры в конкуренции с командами из России и из-за рубежа", – подчеркнул в завершение глава региона.
Чернышенко напомнил, что Сахалинская область является одним из флагманских регионов России, где уже создается кампус мирового уровня.
Котельная - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Первую газовую котельную запустили в центральной части Сахалина
10 октября, 02:56
 
РоссияСахалинСахалинская областьВалерий ЛимаренкоДмитрий ЧернышенкоКванториум
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала