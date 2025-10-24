Рейтинг@Mail.ru
Рыльск остался без света и тепла после ударов ВСУ по подстанции - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:40 24.10.2025 (обновлено: 11:43 24.10.2025)
https://ria.ru/20251024/rylsk-2050299017.html
Рыльск остался без света и тепла после ударов ВСУ по подстанции
Рыльск остался без света и тепла после ударов ВСУ по подстанции - РИА Новости, 24.10.2025
Рыльск остался без света и тепла после ударов ВСУ по подстанции
Город Рыльск подвергся атаке со стороны ВСУ, целью была подстанция, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T11:40:00+03:00
2025-10-24T11:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
рыльск
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988100969_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d8cee4e9c61722768a04070265d7703c.jpg
https://ria.ru/20251021/spetsoperatsiya-2049513783.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
рыльск
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Тузова
Ольга Тузова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988100969_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4a3ae0b45db5aa0d6ca6136bf925040c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рыльск, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Рыльск, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
Рыльск остался без света и тепла после ударов ВСУ по подстанции

Хинштейн сообщил о четырех ударах ВСУ по подстанции в Рыльске

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Александр Хинштейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 24 окт — РИА Новости. Город Рыльск подвергся атаке со стороны ВСУ, целью была подстанция, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
«

"Рано утром враг нанес четыре удара по подстанции в Рыльске. Без света и тепла остался восточный микрорайон города и населенный пункт Октябрьское", — написал он в Telegram-канале.

Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Мирошник рассказал, по каким целям наносят удар ВСУ
21 октября, 07:06
По словам губернатора, в ближайшее время аварийные бригады завершат восстановительные работы.
Неделю назад украинские войска также нанесли удар по подстанциям в Рыльске и в слободе Белой Беловского района. Из-за этого света остались около 40 населенных пунктов.
ВСУ ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Курской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРыльскКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала