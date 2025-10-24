Рыльск остался без света и тепла после ударов ВСУ по подстанции

КУРСК, 24 окт — РИА Новости. Город Рыльск подвергся атаке со стороны ВСУ, целью была подстанция, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
«
"Рано утром враг нанес четыре удара по подстанции в Рыльске. Без света и тепла остался восточный микрорайон города и населенный пункт Октябрьское", — написал он в Telegram-канале.
Мирошник рассказал, по каким целям наносят удар ВСУ
21 октября, 07:06
По словам губернатора, в ближайшее время аварийные бригады завершат восстановительные работы.
Неделю назад украинские войска также нанесли удар по подстанциям в Рыльске и в слободе Белой Беловского района. Из-за этого света остались около 40 населенных пунктов.
ВСУ ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Курской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18