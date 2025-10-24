Рейтинг@Mail.ru
24.10.2025
09:00 24.10.2025
Александр Рудаков: Ближний Восток стал самостоятельным центром решений
Александр Рудаков: Ближний Восток стал самостоятельным центром решений
Ливан, находясь под угрозой быть втянутым в очередной военный конфликт с Израилем, продолжает предпринимать попытки заручиться защитой международного... РИА Новости, 24.10.2025
Александр Рудаков: Ближний Восток стал самостоятельным центром решений

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Александр Рудаков
Александр Рудаков
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в медиабанк
Александр Рудаков. Архивное фото
Ливан, находясь под угрозой быть втянутым в очередной военный конфликт с Израилем, продолжает предпринимать попытки заручиться защитой международного сообщества, реализовать план по разоружению движения "Хезболлах" и провести необходимые для получения финансовой помощи экономические реформы. Посол России в Ливане Александр Рудаков в эксклюзивном интервью РИА Новости, приуроченном к 100-летию Дня народной дипломатии, рассказал о важности активности российской диаспоры в стране, перспективах развития финансово-экономического сотрудничества между Москвой и Бейрутом и о том, почему Ближний Восток заслужил право считаться самостоятельным экономическим и политическим центром принятия глобальных решений.
– Хотелось бы начать с простых человеческих отношений между ливанцами и россиянами. Это важно, поскольку история наших гуманитарных связей имеет достаточно глубокие корни. На протяжении всего времени представители наших народов относились друг к другу с взаимной симпатией и уважением, можно даже сказать по-дружески.
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Премьер Ливана призвал положить конец израильской агрессии в регионе
9 сентября, 18:29
– Российские мигранты, избравшие Ливан для постоянного места жительства в начале прошлого века, внесли немалый вклад в научно-техническое и культурно-гуманитарное развитие республики. Позднее в советскую эпоху десятки тысяч ливанцев получили образование в нашей стране. Многие завели семьи и воспитывают детей, которые одновременно являются гражданами и Ливана, и России.
Россия в целом всегда оставалась рядом с Ливаном и была готова поддержать в трудную минуту. Недавно, например, через Всемирную продовольственную программу ООН передали ливанцам более 350 тонн обогащенного витаминами подсолнечного масла. Этот очередной гуманитарный груз будет распределен среди 130 тысяч семей учеников местных государственных школ.
Политическое взаимодействие России с Ливаном на международных многосторонних площадках, включая ООН, традиционно отличается прагматичностью и готовностью к взаимному учету интересов друг друга.
На современном этапе после относительной стабилизации военной обстановки и последовавшего формирования нового полномочного правительства Ливана ожидаем возобновления усилий по оживлению двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
Временные силы ООН в Ливане в районе границы с Израилем - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Бейрут и Париж обсудили постепенный вывод миротворцев ООН из Ливана
28 августа, 16:14
– Как Россия принципиально остается готовой к оказанию содействия Ливану?
– Если говорить о конкретных экономических проектах, то задача по их оценке возложена на межправительственную российско-ливанскую комиссию по торговле и экономическому сотрудничеству. С ливанской стороны ее возглавляет министр экономики и торговли Амер Бсат. На его рассмотрении сейчас находится наше предложение определиться со сроками проведения очередного заседания комиссии. Как предполагается, на нем будут определены направления и модальности дальнейшего двустороннего взаимодействия.
– Российские компании самостоятельно определяют экономическую целесообразность участия в том или ином международном проекте. При этом не в последнюю очередь принимается в расчет соответствующее мнение российских посольств. Как посольство России в Ливане работает с предложениями потенциальных ливанских партнеров по запуску взаимовыгодного сотрудничества с участием российского бизнеса?
– Очевидно, что такие факторы, как активные боевые действия и действие нелегитимных санкций негативно сказываются на общей деловой атмосфере. В целом в условиях дальнейшей стабилизации обстановки в Ливане ожидаем возобновление интереса российских экономоператоров в том числе к разработкам месторождений углеводородов на ливанском шельфе.
– Российско-ливанское культурно-гуманитарное сотрудничество оставалось одним из основных направлений нашего двустороннего взаимодействия даже в последние неспокойные для Ливана, да и всего ближневосточного региона годы. Как это сотрудничество развивается сегодня?
– С конца 2023 года в ливанских городах Айнабе и Сайде действует центр открытого образования на русском языке. Это один из международных проектов министерства просвещения Российской Федерации, реализуемых при поддержке посольства России в Ливане. Обучение в центре за неполные два года прошли несколько сотен слушателей. Интерес ливанцев к его учебным программам только растет.
Продолжаем ежегодно предоставлять ливанцам стипендии для учебы в российских высших учебных заведениях на безвозмездной основе. В этом году соответствующая квота была увеличена до 180 бесплатных мест. На постоянной основе ведется работа по расширению и укреплению сотрудничества с местными школами и вузами.
– Ливан переживает один из самых сложных экономических кризисов в своей истории. Есть ли механизмы двустороннего взаимодействия, которые могли бы поддержать ливанскую экономику, например, через расчеты в национальных валютах или создание совместных логистических маршрутов через Сирию и Средиземное море?
– Не могу не отметить, что сам вопрос задан очень грамотно. В нынешних условиях ливанской экономике для выхода из кризисного положения вряд ли стоит полагаться на "спасительные" внешние финансовые вливания. Необходимо проводить реформы, выстраивать сильную и при этом гибкую систему устойчивых торгово-экономических партнерств. Которые, к слову, должны обладать иммунитетом к санкциям – такое нынче непредсказуемое время. У нас такого опыта более чем достаточно.
Проработка вопросов о расчетах в нацвалютах – это очень технически непростой и трудоемкий процесс. Он требует колоссальной подготовки по линии национальных центральных банков, кропотливого экспертного анализа. Что касается логистических маршрутов через Сирию, то это вопрос еще более сложный. Наши соседи все еще переживают период военно-политической турбулентности, да и экономический упадок никуда не делся. Но инфраструктура на земле, как мне кажется, в принципе имеется. Идеи, безусловно, интересные и могут поспособствовать подъему ливанской экономики. Думаю, их можно будет обсудить в ходе очередной встречи сопредседателей межправительственной комиссии и, если с ливанской стороны будет получен сигнал о заинтересованности, рассмотреть целесообразность включения данных направлений в дорожную карту стимулирования двусторонних партнерских отношений.
Гумпомощь для Ливана - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Россия доставила в Ливан 24 тонны гуманитарного груза
21 ноября 2024, 08:48
– В свете продолжающейся израильской операции в Газе и напряженности на юге Ливана, может ли Москва сыграть роль посредника между сторонами, учитывая ее диалог и с Тель-Авивом, и с движением "Хезболлах"?
– Нет сомнений, что может. Другой вопрос – нужно ли это посредничество местной стороне в данный конкретный момент? С ливанским досье уже работают несколько посредников. Пусть и с переменным успехом, но ситуация в плане безопасности в стране гораздо лучше чем то, что было годом ранее. Это какой-никакой прогресс и движение в лучшую сторону. В связи с этим невольно задаешься вопросом, нужно ли плодить сущности? В случае, если ливанские власти все же решат обратиться к нам с просьбой об оказании посреднических услуг – окажем со своей стороны все возможное содействие.
– Некоторые эксперты говорят о формировании нового центра силы — Россия, Китай и ряд арабских стран. С вашей точки зрения, действительно ли на Ближнем Востоке складывается новая архитектура международных отношений, альтернативная западной?
– Лично я убежден, что западоцентричной архитектуры международных отношений, по сути, никогда и не было. В прошлом веке имел место биполярный момент, на смену которому в скором времени пришел многополярный миропорядок. Сейчас мы наблюдаем становление, быть может, даже рассвет данной конфигурации мировой политической арены.
Ближний Восток оформляется в самостоятельный экономический и политический центр принятия глобальных решений. Это давно уже не чьи-то колонии или подмандатные земли. Это – самостоятельные государства с суверенным политическим курсом, мнения и озабоченности которых нужно принимать в расчет в выстраивании внешней политики. А России, как стране с хорошими отношениями со всеми странами региона, тем более.
Израильские солдаты едут на БТР возле границы с Ливаном - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Армия Израиля атаковала объекты "Хезболлы" на юге Ливана
20 октября, 15:14
 
