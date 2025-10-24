https://ria.ru/20251024/rossiya-2050503448.html
Солистки группы t.A.T.u. впервые за 15 лет дали сольный концерт
Солистки группы t.A.T.u. впервые за 15 лет дали сольный концерт
Солистки группы t.A.T.u. впервые за 15 лет дали сольный концерт
Солистки группы t.A.T.u. Юлия Волкова и Лена Катина дали сольный концерт впервые за 15 лет на площадке Tau в Москве в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.
Солистки группы t.A.T.u. впервые за 15 лет дали сольный концерт
Юлия Волкова и Лена Катина впервые за 15 лет дали сольный концерт в Москве
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Солистки группы t.A.T.u. Юлия Волкова и Лена Катина дали сольный концерт впервые за 15 лет на площадке Tau в Москве в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.
Сотни поклонников t.A.T.u. собрались вечером в пятницу в пространстве Tau в Москве, чтобы вновь увидеть легендарную группу на сцене площадки Tau. Концерт динамично стартовал хитом All The Things She Said. Волкова и Катина исполнили песни как на русском, так и на английском языках. Среди них "220", "30 минут", You And I, How Soon Is Now, Show Me Love, "Обезьянка ноль", Running Blind.
Особый фурор публики вызвали хиты "Простые движения", "Нас не догонят" и песня "Не верь, не бойся, не проси", с которой коллектив занял третье место на конкурсе "Евровидение". На бис t.A.T.u. исполнили песню All The Things She Said, которая открыла первый за 15 лет концерт.
Солистки группы поблагодарили всю свою команду и преданных поклонников.
Поп-группа t.A.T.u. была создана в 1999 году и состояла из двух солисток - Елены Катиной и Юлии Волковой. Дуэт приобрел мировую популярность и в 2003 году выступил на музыкальном конкурсе "Евровидение", где занял третье место. В 2011 году группа официально распалась, однако в 2022 году Волкова и Катина выступили в Минске в рамках фестиваля Ovion на стадионе "Динамо".