Китай не стремится подорвать существующую в России систему, заявил Дмитриев

ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Китай, в отличие от Европы, не совершает нападок на российские ценности и не стремится подорвать существующую систему в России, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.