Байден пытался нанести стратегическое поражение России, заявил Дмитриев

ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден пытался нанести стратегическое поражение России и изолировать Российскую Федерацию, но ему это не удалось, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.