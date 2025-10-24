Рейтинг@Mail.ru
Байден пытался нанести стратегическое поражение России, заявил Дмитриев - РИА Новости, 24.10.2025
22:57 24.10.2025 (обновлено: 22:58 24.10.2025)
Байден пытался нанести стратегическое поражение России, заявил Дмитриев
Байден пытался нанести стратегическое поражение России, заявил Дмитриев
Байден пытался нанести стратегическое поражение России, заявил Дмитриев

Дмитриев: Байден пытался нанести стратегическое поражение России

ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден пытался нанести стратегическое поражение России и изолировать Российскую Федерацию, но ему это не удалось, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Байден пытался нанести стратегическое поражение России - он потерпел неудачу. Он пытался стратегически изолировать Россию - он потерпел неудачу", - сказал Дмитриев в интервью журналистке Ларе Логан.
Глава РФПИ Дмитриев ответил на слова Каллас о российской агрессии
11 августа, 22:47
 
