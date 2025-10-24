Экс-глава администрации Ростова-на-Дону планировал полететь в Дубай

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт - РИА Новости. Следователь в суде заявил, что задержанный по подозрению в превышении полномочий экс-глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко планировал 29 октября полететь в Дубай, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

По словам следователя, в первое следственное управление поступили результаты оперативно-розыскной деятельности, согласно которым Логвиненко регулярно выезжает за пределы РФ, имеет действующий загранпаспорт, оформляет документы для получения шенгенской визы, которая позволяет выезжать и пребывать на территории 27 европейских стран.