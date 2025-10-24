https://ria.ru/20251024/rossiya-2050498948.html
Экс-глава администрации Ростова-на-Дону планировал полететь в Дубай
Экс-глава администрации Ростова-на-Дону планировал полететь в Дубай - РИА Новости, 24.10.2025
Экс-глава администрации Ростова-на-Дону планировал полететь в Дубай
Следователь в суде заявил, что задержанный по подозрению в превышении полномочий экс-глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко планировал 29... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T22:53:00+03:00
2025-10-24T22:53:00+03:00
2025-10-24T22:54:00+03:00
россия
ростов-на-дону
дубай
алексей логвиненко
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050378880_0:65:3267:1903_1920x0_80_0_0_e0a60c597ac466015d50070153fb75ac.jpg
https://ria.ru/20250127/sudya-1995761618.html
россия
ростов-на-дону
дубай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050378880_148:0:2877:2047_1920x0_80_0_0_685e2726b60de7bf929813808c3b122b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ростов-на-дону, дубай, алексей логвиненко, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Ростов-на-Дону, Дубай, Алексей Логвиненко, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Экс-глава администрации Ростова-на-Дону планировал полететь в Дубай
Задержанный Логвиненко планировал 29 октября полететь в Дубай
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт - РИА Новости. Следователь в суде заявил, что задержанный по подозрению в превышении полномочий экс-глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко планировал 29 октября полететь в Дубай, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Логвиненко
задержали в пятницу. По данным СК РФ
, в отношении него возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ). Суд санкционировал его арест.
По словам следователя, в первое следственное управление поступили результаты оперативно-розыскной деятельности, согласно которым Логвиненко регулярно выезжает за пределы РФ, имеет действующий загранпаспорт, оформляет документы для получения шенгенской визы, которая позволяет выезжать и пребывать на территории 27 европейских стран.
"В настоящее время (Логвиненко - ред.) приобрел авиабилеты на 29 октября 2025 года для передвижения маршрутом Краснодар
- Дубай", - сказал следователь.
По данным следствия, в 2020 году Логвиненко, являясь главой администрации Ростова-на-Дону
, вопреки требованиям законодательства привлек кредит коммерческого банка. В результате бюджету города был причинен ущерб на сумму более 47 миллионов рублей, уточнял СК РФ.