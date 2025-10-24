Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава администрации Ростова-на-Дону планировал полететь в Дубай - РИА Новости, 24.10.2025
22:53 24.10.2025 (обновлено: 22:54 24.10.2025)
Экс-глава администрации Ростова-на-Дону планировал полететь в Дубай
Экс-глава администрации Ростова-на-Дону планировал полететь в Дубай - РИА Новости, 24.10.2025
Экс-глава администрации Ростова-на-Дону планировал полететь в Дубай
Следователь в суде заявил, что задержанный по подозрению в превышении полномочий экс-глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко планировал 29... РИА Новости, 24.10.2025
россия, ростов-на-дону, дубай, алексей логвиненко, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Ростов-на-Дону, Дубай, Алексей Логвиненко, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Экс-глава администрации Ростова-на-Дону планировал полететь в Дубай

Задержанный Логвиненко планировал 29 октября полететь в Дубай

© РИА Новости / Григорий Сысоев/фотохост-агентство РИА НовостиАлексей Логвиненко
Алексей Логвиненко - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев/фотохост-агентство РИА Новости
Алексей Логвиненко. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт - РИА Новости. Следователь в суде заявил, что задержанный по подозрению в превышении полномочий экс-глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко планировал 29 октября полететь в Дубай, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Логвиненко задержали в пятницу. По данным СК РФ, в отношении него возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ). Суд санкционировал его арест.
По словам следователя, в первое следственное управление поступили результаты оперативно-розыскной деятельности, согласно которым Логвиненко регулярно выезжает за пределы РФ, имеет действующий загранпаспорт, оформляет документы для получения шенгенской визы, которая позволяет выезжать и пребывать на территории 27 европейских стран.
"В настоящее время (Логвиненко - ред.) приобрел авиабилеты на 29 октября 2025 года для передвижения маршрутом Краснодар - Дубай", - сказал следователь.
По данным следствия, в 2020 году Логвиненко, являясь главой администрации Ростова-на-Дону, вопреки требованиям законодательства привлек кредит коммерческого банка. В результате бюджету города был причинен ущерб на сумму более 47 миллионов рублей, уточнял СК РФ.
Судья Елена Хахалева - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
В Баку задержали кубанскую "золотую судью" Хахалеву
27 января, 17:37
 
РоссияРостов-на-ДонуДубайАлексей ЛогвиненкоСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
