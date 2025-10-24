Экс-глава администрации Ростова-на-Дону обжалует решение об аресте

По данным следствия, в 2020 году Логвиненко, являясь главой администрации Ростова-на-Дону, вопреки требованиям законодательства привлек кредит коммерческого банка. В результате бюджету города был причинен ущерб на сумму более 47 миллионов рублей, уточнял СК РФ.