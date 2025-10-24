В Бельгии рассказали, на что пойдут российские активы, если их конфискуют

БРЮССЕЛЬ, 24 окт - РИА Новости. Министр внешней торговли Бельгии Тео Франкен считает, что вопреки заявлениям лидеров ЕС и Кайи Каллас о целях использования российских активов якобы для восстановления Украины, эти деньги пойдут только на продолжение конфликта.

В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.