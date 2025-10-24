Рейтинг@Mail.ru
В Бельгии рассказали, на что пойдут российские активы, если их конфискуют
21:58 24.10.2025
В Бельгии рассказали, на что пойдут российские активы, если их конфискуют
В Бельгии рассказали, на что пойдут российские активы, если их конфискуют

БРЮССЕЛЬ, 24 окт - РИА Новости. Министр внешней торговли Бельгии Тео Франкен считает, что вопреки заявлениям лидеров ЕС и Кайи Каллас о целях использования российских активов якобы для восстановления Украины, эти деньги пойдут только на продолжение конфликта.
"Многие европейские лидеры во главе с (главой евродипломатии) Каей Каллас из Прибалтики хотят передать эти активы Украине с помощью юридически шаткой конструкции. "Россия разрушает Украину, поэтому российские деньги должны быть использованы для восстановления Украины", - так они рассуждают. Конечно, эти деньги пойдут не на восстановление Украины, а на продолжение войны" - написал он в соцсети X.
В четверг страны ЕС на саммите не смогли согласовать предложение ЕК по использованию активов РФ на нужды Киева. Как следует из письменных выводов встречи, к вопросу о вариантах финансовой поддержки Украины решено вернуться на следующем заседании. Ранее премьер Бельгии заявлял, что все страны ЕС должны разделить риски в случае использования активов РФ. Он отметил, что Евросоюз должен готовиться к искам от западных компаний, которые потеряют свои активы в РФ в случае использования ЕС российских суверенных активов.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Некоторые чиновники ЕС готовы украсть российские активы, заявил Ульянов
Вчера, 21:31
 
В миреРоссияУкраинаБельгияТео ФранкенКайя КалласСергей ЛавровЕвросоюзЕврокомиссияG7
 
 
