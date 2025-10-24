Замглавы Росморречфлота назначили замминистра транспорта

Там рассказали, что в 2007-2008 годах он окончил Московский государственный институт международных отношений МИД России по специальностям "Экономика" и "Мировая экономика", а в 2018 году - Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова по специальности "Технология транспортных процессов". Помимо этого, в 2024 году окончил Волжский государственный университет водного транспорта по специальности "Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта".