21:13 24.10.2025 (обновлено: 21:44 24.10.2025)
Замглавы Росморречфлота назначили замминистра транспорта
Замглавы Росморречфлота назначили замминистра транспорта

Бориса Ташимова назначили замминистра транспорта

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Замглавы Росморречфлота Борис Ташимов назначен замминистра транспорта РФ, соответствующее распоряжение кабмина размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Ташимова Бориса Манашировича заместителем Министра транспорта Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.
Как уточнили в Минтрансе, Ташимов в министерстве будет курировать вопросы цифровизации транспортного комплекса.
Там рассказали, что в 2007-2008 годах он окончил Московский государственный институт международных отношений МИД России по специальностям "Экономика" и "Мировая экономика", а в 2018 году - Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова по специальности "Технология транспортных процессов". Помимо этого, в 2024 году окончил Волжский государственный университет водного транспорта по специальности "Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта".
С 2011 по 2016 год Ташимов занимал различные должности в ОАО "Курорты Северного Кавказа". В 2016-2022 годы работал в организациях ФГУП "Росморпорт". С 19 октября 2022 года был назначен заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта.
Вадим Титов - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Путин назначил нового начальника управления по стратегическому партнерству
