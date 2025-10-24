https://ria.ru/20251024/rossiya-2050485485.html
ФСИН опровергла информацию о нападении на конвой в Казани
Информация о нападении в Казани на конвой ФСИН России не соответствует действительности, сообщили журналистам в пресс-бюро ФСИН РФ. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T20:53:00+03:00
2025-10-24T20:53:00+03:00
2025-10-24T20:53:00+03:00
происшествия
россия
казань
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Россия, Казань, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
