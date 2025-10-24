Рейтинг@Mail.ru
ФСИН опровергла информацию о нападении на конвой в Казани
20:53 24.10.2025
ФСИН опровергла информацию о нападении на конвой в Казани
Информация о нападении в Казани на конвой ФСИН России не соответствует действительности, сообщили журналистам в пресс-бюро ФСИН РФ. РИА Новости, 24.10.2025
происшествия, россия, казань, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Россия, Казань, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Информация о нападении в Казани на конвой ФСИН России не соответствует действительности, сообщили журналистам в пресс-бюро ФСИН РФ.
"Информация о нападении на конвой ФСИН России не соответствует действительности", - сказали в ведомстве.
В пятницу ряд СМИ сообщил, что в Казани неизвестные напали на конвой и освободили перевозимого заключенного.
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Двое заключенных, сбежавших из СИЗО-1, заплатят более 190 тысяч рублей
23 октября, 20:00
 
ПроисшествияРоссияКазаньФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
