Путин назначил нового начальника управления по стратегическому партнерству
Путин назначил нового начальника управления по стратегическому партнерству - РИА Новости, 24.10.2025
Путин назначил нового начальника управления по стратегическому партнерству
Президент РФ Владимир Путин назначил Вадима Титова начальником управления президента РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству, говорится в указе... РИА Новости, 24.10.2025
политика
россия
владимир путин
россия
Путин назначил нового начальника управления по стратегическому партнерству
