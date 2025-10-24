Рейтинг@Mail.ru
20:23 24.10.2025
Путин назначил нового начальника управления по стратегическому партнерству
Президент РФ Владимир Путин назначил Вадима Титова начальником управления президента РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству, говорится в указе... РИА Новости, 24.10.2025
Путин назначил нового начальника управления по стратегическому партнерству

Путин назначил Титова главой управления по стратегическому партнерству

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил Вадима Титова начальником управления президента РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству, говорится в указе президента.
"Назначить Титова Вадима Петровича начальником управления президента Российской Федерации по стратегическому партнерству и сотрудничеству", - говорится в указе.
