МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Европейские страны своими антироссийскими выходками наносят ущерб своему же населению, заявил журналист Томас Фази в соцсети X, комментируя планы ЕС по замороженным российским активам.
"Важно понимать, что цель англо-американцев и их европейских приспешников состоит не в том, чтобы навредить России, а в первую очередь в том, чтобы навредить Европе", — написал он.
Накануне Бельгия на саммите в Брюсселе заблокировала предложение Еврокомиссии об использовании российских суверенных активов на нужды Украины в ближайшие два года.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов Москвы примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.