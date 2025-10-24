Рейтинг@Mail.ru
Вице-спикер парламента Словакии разочаровался решением Фицо по санкциям - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/rossiya-2050429080.html
Вице-спикер парламента Словакии разочаровался решением Фицо по санкциям
Вице-спикер парламента Словакии разочаровался решением Фицо по санкциям - РИА Новости, 24.10.2025
Вице-спикер парламента Словакии разочаровался решением Фицо по санкциям
Вице-спикер парламента Словакии, глава Словацкой национальной партии (SNS), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко выразил разочарование тем, РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T17:07:00+03:00
2025-10-24T17:07:00+03:00
в мире
россия
словакия
европа
андрей данко
роберт фицо
кайя каллас
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/16/1990734179_0:111:2954:1773_1920x0_80_0_0_7d814ddafaab2ec9cd45f1da75a0410e.jpg
https://ria.ru/20250428/politik-2013765630.html
россия
словакия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/16/1990734179_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_6b967a866a75d0e5d965f9633862e967.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, словакия, европа, андрей данко, роберт фицо, кайя каллас, евросоюз
В мире, Россия, Словакия, Европа, Андрей Данко, Роберт Фицо, Кайя Каллас, Евросоюз
Вице-спикер парламента Словакии разочаровался решением Фицо по санкциям

Данко разочаровался решением Фицо поддерживать санкции против России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРАТИСЛАВА, 24 окт - РИА Новости. Вице-спикер парламента Словакии, глава Словацкой национальной партии (SNS), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко выразил разочарование тем, что премьер-министр республики Роберт Фицо поддержал 19-й пакет европейских санкций против РФ.
"С уважением отношусь к его решению (поддержать новые санкции - ред.), хотя и должен выразить разочарование тем, что Роберт Фицо опять, несмотря на то, что не должен был соглашаться в полном объеме, согласился (с их введением - ред.)", - сказал Данко на пресс-конференции в пятницу.
Он отметил, что будет призывать премьера Словакии не поддерживать санкции против РФ в будущем.
В марте Данко заявил, что "антироссийские санкции полная глупость". По его мнению, "они уничтожают Европу и ее промышленность".
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас в четверг сообщила, что ЕС принял 19-й пакет санкций против России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин также сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Братислава, Словакия - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Словацкий политик рассказал о последствиях санкций против России
28 апреля, 08:22
 
В миреРоссияСловакияЕвропаАндрей ДанкоРоберт ФицоКайя КалласЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала