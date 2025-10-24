Вице-спикер парламента Словакии разочаровался решением Фицо по санкциям

БРАТИСЛАВА, 24 окт - РИА Новости. Вице-спикер парламента Словакии, глава Словацкой национальной партии (SNS), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко выразил разочарование тем, что премьер-министр республики Роберт Фицо поддержал 19-й пакет европейских санкций против РФ.