"Мало что могут сделать". В США раскрыли замыслы Запада против России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:51 24.10.2025 (обновлено: 21:57 24.10.2025)
"Мало что могут сделать". В США раскрыли замыслы Запада против России
"Мало что могут сделать". В США раскрыли замыслы Запада против России - РИА Новости, 24.10.2025
"Мало что могут сделать". В США раскрыли замыслы Запада против России
Западные страны уже не способны коренным образом переломить ситуацию в зоне СВО, заявил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан... РИА Новости, 24.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
владимир зеленский
владимир путин
сергей лавров
в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, владимир путин, сергей лавров, евросоюз, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Сергей Лавров, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Мало что могут сделать". В США раскрыли замыслы Запада против России

Берлетик: Запад пытается оказать давление на РФ ради заморозки конфликта

Танк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Танк Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Танк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Западные страны уже не способны коренным образом переломить ситуацию в зоне СВО, заявил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в соцсети X.
"Западные СМИ теперь признают, что Россия ведет и решительно побеждает в этой войне на истощение, и что США и их европейские сателлиты мало что могут сделать, чтобы ее остановить, — по крайней мере, в плане продолжения военной поддержки украинских сил", — написал Берлетик.
По мнению аналитика, США и ЕС пытаются оказаться давление на Россию в вопросе прекращения огня, чтобы у ВСУ было больше времени для восстановления сил "для следующего раунда боев".
"Отказ России от прекращения огня вынудили США как пойти на эскалацию на поле боя, так и обратиться к средствам за пределами поля боя. Одним из вариантов была угроза отправки крылатых ракет "Томагавк" на Украину. США также пригрозили рядом санкций и пошлин, направленных как на Россию, так и на ее ближайших торговых партнеров, Индию и Китай", — добавил Берлетик.
Как сообщал ранее телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы в Белом доме 17 октября Трамп ясно дал понять главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что тот не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что, по словам Трампа, США не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине, "по крайней мере, сейчас".
Президент России Владимир Путин предупреждал о серьезном ответе России в случае ударов по ее территории американскими ракетами Tomahawk. Он также подчеркивал, что поставки этих вооружений Киеву нанесут ущерб отношениям России и США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСергей ЛавровЕвросоюзВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Заголовок открываемого материала