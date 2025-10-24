"Мало что могут сделать". В США раскрыли замыслы Запада против России

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Западные страны уже не способны коренным образом переломить ситуацию в зоне СВО, заявил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в соцсети X.
"Отказ России от прекращения огня вынудили США как пойти на эскалацию на поле боя, так и обратиться к средствам за пределами поля боя. Одним из вариантов была угроза отправки крылатых ракет "Томагавк" на Украину. США также пригрозили рядом санкций и пошлин, направленных как на Россию, так и на ее ближайших торговых партнеров, Индию и Китай", — добавил Берлетик.
Как сообщал ранее телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы в Белом доме 17 октября Трамп ясно дал понять главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что тот не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что, по словам Трампа, США не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине, "по крайней мере, сейчас".
Президент России Владимир Путин предупреждал о серьезном ответе России в случае ударов по ее территории американскими ракетами Tomahawk. Он также подчеркивал, что поставки этих вооружений Киеву нанесут ущерб отношениям России и США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.