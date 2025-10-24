Рейтинг@Mail.ru
На Западе обратились к Европе с предупреждением из-за России - РИА Новости, 24.10.2025
15:34 24.10.2025
На Западе обратились к Европе с предупреждением из-за России
На Западе обратились к Европе с предупреждением из-за России - РИА Новости, 24.10.2025
На Западе обратились к Европе с предупреждением из-за России
Конфискация Евросоюзом замороженных российских активов превратит европейские страны в финансовых изгоев, заявил в соцсети Х профессор Университета Юго-Восточной РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T15:34:00+03:00
2025-10-24T15:34:00+03:00
На Западе обратились к Европе с предупреждением из-за России

Дизен: конфискация ЕС замороженных российских активов плохо кончится для Европы

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Конфискация Евросоюзом замороженных российских активов превратит европейские страны в финансовых изгоев, заявил в соцсети Х профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
"Прежде чем превратить свои страны в государства-изгои, европейским лидерам стоит задуматься о последствиях. Даже обсуждение легализации воровства превращает ЕС в финансового изгоя. Ни одна страна, кроме членов НАТО, никогда не доверит европейцам свои деньги", — написал он.
Накануне Бельгия на саммите в Брюсселе заблокировала предложение Еврокомиссии об использовании российских суверенных активов на нужды Украины в ближайшие два года.
Ранее премьер Бельгии Барт де Вевер заявлял, что все страны ЕС должны разделить риски в случае использования активов России. Он отметил, что Евросоюз должен готовиться к искам от западных компаний, которые потеряют свои активы в Москве в случае использования ЕС российских суверенных активов.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов Москвы примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Заголовок открываемого материала