https://ria.ru/20251024/rossiya-2050388142.html
Набиуллина высказалась о возможности снижения ключевой ставки в декабре
Набиуллина высказалась о возможности снижения ключевой ставки в декабре - РИА Новости, 24.10.2025
Набиуллина высказалась о возможности снижения ключевой ставки в декабре
Снижение ключевой ставки ЦБ РФ в декабре не предопределено, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T15:25:00+03:00
2025-10-24T15:25:00+03:00
2025-10-24T15:25:00+03:00
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156236/29/1562362959_0:0:3181:1789_1920x0_80_0_0_753ba05b3065b58de403cddbe85d40cc.jpg
https://ria.ru/20251024/tsb-2050350296.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156236/29/1562362959_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_0ca194f29473e1cc3b3f3e7ce16e35fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина высказалась о возможности снижения ключевой ставки в декабре
Набиуллина: снижение ключевой ставки в декабре не предопределено