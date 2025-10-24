Рейтинг@Mail.ru
15:25 24.10.2025
Набиуллина высказалась о возможности снижения ключевой ставки в декабре
Набиуллина высказалась о возможности снижения ключевой ставки в декабре
Снижение ключевой ставки ЦБ РФ в декабре не предопределено, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 24.10.2025
экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина высказалась о возможности снижения ключевой ставки в декабре

Набиуллина: снижение ключевой ставки в декабре не предопределено

© РИА Новости / Евгений БиятовЭльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ в декабре не предопределено, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Я обращаю внимание на то, что сигнал совета директоров на ближайшие заседания нейтрален. Это означает, что продолжение снижения на ближайших заседаниях не предопределено по умолчанию", - сказала она в ходе пресс-конференции в пятницу.
ЦБ РФ в пятницу снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но в этот раз лишь на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых, сохранив нейтральный сигнал по дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Регулятор вновь не указал ожидаемую направленность своих шагов.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
ЦБ понизил прогноз роста экономики
Вчера, 13:50
 
