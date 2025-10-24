Рейтинг@Mail.ru
Пятерых жителей Уяра подозревают в создании ячейки "Свидетелей Иеговы"*
15:10 24.10.2025
Пятерых жителей Уяра подозревают в создании ячейки "Свидетелей Иеговы"*
Пятерых жителей Уяра подозревают в создании ячейки "Свидетелей Иеговы"*
Уголовное дело возбуждено против пятерых жителей Красноярского края, обвиняемых в создании и участии в запрещенной в РФ экстремистской религиозной организации... РИА Новости, 24.10.2025
происшествия
красноярский край
россия
республика хакасия
свидетели иеговы
красноярский край
россия
республика хакасия
происшествия, красноярский край, россия, республика хакасия, свидетели иеговы
Происшествия, Красноярский край, Россия, Республика Хакасия, Свидетели Иеговы
Пятерых жителей Уяра подозревают в создании ячейки "Свидетелей Иеговы"*

Пять жителей Красноярского края обвиняются в создании ячейки "Свидетелей Иеговы"

© РИА Новости / Максим Блинов
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 24 окт – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против пятерых жителей Красноярского края, обвиняемых в создании и участии в запрещенной в РФ экстремистской религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, сообщило ГСУСК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
"Уярским межрайонным следственным отделом ГСУСК России по Красноярскому краю и республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении пятерых жителей в возрасте от 48 до 77 лет. В зависимости от участия каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частями 1, 1.1, 2 статьи 282.2 УК РФ "Организация, участие и вовлечение в деятельность экстремистской организации", - говорится в сообщении.
В пресс-службе следственного управления журналистам уточнили, что речь идет об организации "Свидетели Иеговы"*.
По данным следствия, с августа 2017 года 62-летний мужчина, проживавший в городе Уяр Красноярского края, организовал религиозную организацию, признанную решением Верховного суда Российской Федерации экстремистской и подлежащей ликвидации. Он организовывал вербовку сторонников, использовал личный компьютер для сбора отчетности и решения финансовых вопросов, проводя встречные занятия и семинары среди приверженцев. Другие обвиняемые активно участвовали в изучении экстремистских материалов, собирали добровольные взносы и занимались привлечением новых последователей посредством квартирных обходов и бесед.
Следствие располагает данными об участии в организации не менее 80 человек, действиям которых также будет дана правовая оценка в ходе расследования. Организатор и двое участников задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Уточняется, что уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Красноярскому краю.
* Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории России
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Семейную пару с Камчатки осудили за создание ячейки "Свидетелей Иеговы"*
26 февраля, 02:33
 
ПроисшествияКрасноярский крайРоссияРеспублика ХакасияСвидетели Иеговы
 
 
