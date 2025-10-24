Пятерых жителей Уяра подозревают в создании ячейки "Свидетелей Иеговы"*

КРАСНОЯРСК, 24 окт – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против пятерых жителей Красноярского края, обвиняемых в создании и участии в запрещенной в РФ экстремистской религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, сообщило ГСУСК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"Уярским межрайонным следственным отделом ГСУСК России по Красноярскому краю и республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении пятерых жителей в возрасте от 48 до 77 лет. В зависимости от участия каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частями 1, 1.1, 2 статьи 282.2 УК РФ "Организация, участие и вовлечение в деятельность экстремистской организации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе следственного управления журналистам уточнили, что речь идет об организации " Свидетели Иеговы "*.

По данным следствия, с августа 2017 года 62-летний мужчина, проживавший в городе Уяр Красноярского края, организовал религиозную организацию, признанную решением Верховного суда Российской Федерации экстремистской и подлежащей ликвидации. Он организовывал вербовку сторонников, использовал личный компьютер для сбора отчетности и решения финансовых вопросов, проводя встречные занятия и семинары среди приверженцев. Другие обвиняемые активно участвовали в изучении экстремистских материалов, собирали добровольные взносы и занимались привлечением новых последователей посредством квартирных обходов и бесед.

Следствие располагает данными об участии в организации не менее 80 человек, действиям которых также будет дана правовая оценка в ходе расследования. Организатор и двое участников задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.