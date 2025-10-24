https://ria.ru/20251024/rossiya-2050379583.html
Состояние пострадавших при взрыве в Копейске стабилизировали
Медики стабилизировали состояние пострадавших после взрыва на предприятии в Копейске Челябинской области, сообщил губернатор региона Алексей Текслер. РИА Новости, 24.10.2025
происшествия
копейск
челябинская область
москва
алексей текслер
копейск
челябинская область
москва
Новости
Текслер: состояние пострадавших при взрыве в Копейске стабилизировали