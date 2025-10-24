Рейтинг@Mail.ru
"Физически невозможно". На Западе сделали откровенное заявление о России - РИА Новости, 24.10.2025
14:47 24.10.2025 (обновлено: 14:54 24.10.2025)
"Физически невозможно". На Западе сделали откровенное заявление о России
Европа не может распоряжаться замороженными российскими активами по своему усмотрению, заявил экономист Филип Пилкингтон в соцсети X. РИА Новости, 24.10.2025
Пилкингтон: ЕС не может распоряжаться замороженными активами России как хочет

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаг России во Владивостоке
Флаг России во Владивостоке. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Европа не может распоряжаться замороженными российскими активами по своему усмотрению, заявил экономист Филип Пилкингтон в соцсети X.
"Наблюдать за "американскими горками" с российскими активами — это так забавно. Физически невозможно "тратить" эти валютные резервы. Они хранятся на совершенно других типах счетов. Полагаю, что те, кто продвигает эту идею, понимают это", — написал он.
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Премьер Бельгии рассказал о реакции Евросоюза на вопрос об активах России
Вчера, 13:42
Накануне Бельгия на саммите в Брюсселе заблокировала предложение Еврокомиссии об использовании российских суверенных активов на нужды Украины в ближайшие два года.
Ранее премьер Бельгии Барт де Вевер заявлял, что все страны ЕС должны разделить риски в случае использования активов России. Он отметил, что Евросоюз должен готовиться к искам от западных компаний, которые потеряют свои активы в Москве в случае использования ЕС российских суверенных активов.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
СМИ: в ЕС не хотят финансировать Украину из национальных бюджетов
Вчера, 12:49
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов Москвы примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Премьер Бельгии обратился к Европе с предупреждением из-за России
Вчера, 10:25
 
