Два пассажира устроили драку в аэропорту Пулково
Два пассажира устроили драку в аэропорту Пулково - РИА Новости, 24.10.2025
Два пассажира устроили драку в аэропорту Пулково
Два пассажира устроили драку в петербургском аэропорту "Пулково", конфликт, по предварительной информации, произошел из-за ребенка, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 24.10.2025
В Пулково два пассажира устроили драку, предварительно, из-за ребенка