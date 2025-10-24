Рейтинг@Mail.ru
Два пассажира устроили драку в аэропорту Пулково - РИА Новости, 24.10.2025
14:22 24.10.2025
Два пассажира устроили драку в аэропорту Пулково
Два пассажира устроили драку в аэропорту Пулково
происшествия
пулково (аэропорт)
происшествия, пулково (аэропорт)
Происшествия, Пулково (аэропорт)
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Два пассажира устроили драку в петербургском аэропорту "Пулково", конфликт, по предварительной информации, произошел из-за ребенка, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В аэропорту "Пулково" произошла драка с участием двух пассажиров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, причиной конфликта у мужчин стал ребенок. Обстоятельства происшествия и личности драчунов устанавливает полиция.
