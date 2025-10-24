https://ria.ru/20251024/rossiya-2050366893.html
Президент России Владимир Путин в преддверии Дня таможенника встретился с главой Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым. РИА Новости, 24.10.2025
Путин на встрече с главой ФТС Пикалевым
Путин накануне Дня таможенника встретится с главой ФТС Пикалевым.
"Пикалев доложил о текущей работе ведомства и реализации Стратегии развития таможенной службы России до 2030 года. Особое внимание уделено вопросам подготовки кадров и социальной поддержки сотрудников ФТС", - сообщили в Кремле.
россия, владимир путин, дмитрий песков, общество
Путин встретился с главой Федеральной таможенной службы
Путин провел встречу с главой ФТС Пикалевым
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в преддверии Дня таможенника встретился с главой Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым.
Российские таможенники ежегодно отмечают свой профессиональный праздник 25 октября.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
отмечал, что таможенная служба РФ важна с точки зрения наполнения бюджета.
На встрече Путин
попросил Пикалева доложить о результатах работы службы. "Как дела? Каковы результаты?" - спросил Путин.
Также президент поинтересовался ситуацией по развитию международных транспортно-логистических коридоров, ускорению перемещения товаров через границу.
"Растут перевозки на этих направлениях?" - спросил Путин.
В свою очередь Пикалев подтвердил рост. "Плюс 6,3 процента", - добавил глава ведомства.
Также руководитель ФТС
доложил о текущей работе ведомства и реализации Стратегии развития таможенной службы России до 2030 года. Особое внимание уделено вопросам подготовки кадров и социальной поддержки сотрудников ФТС.
Кроме того, Пикалёв информировал главу государства о сокращении сроков проведения таможенного контроля в пунктах пропуска, а также о мерах по борьбе с серым импортом, в частности, о работе по созданию национальной системы подтверждения ожидания товаров – СПОТ.