Песков рассказал, как Россия ответит на новые санкции ЕС

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россия будет делать то, что наилучшим образом соответствует ее интересам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об ответе Москвы на новые санкции Евросоюза.

"Разумеется, мы будем делать то, что наилучшим образом соответствует нашим интересам - это главное, собственно. Это главное в наших действиях", - сказал он журналистам.