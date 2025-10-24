Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили американскую технику в ДНР - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:05 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/rossiya-2050269608.html
ВС России уничтожили американскую технику в ДНР
ВС России уничтожили американскую технику в ДНР - РИА Новости, 24.10.2025
ВС России уничтожили американскую технику в ДНР
В ДНР на Константиновском направлении операторы беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск выявили и уничтожили бронетехнику и три пункта... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T09:05:00+03:00
2025-10-24T09:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
константиновка
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045390624_0:152:3100:1896_1920x0_80_0_0_b1e4c0a4bdba87666fc6b54ef54f87c0.jpg
https://ria.ru/20251024/spetsoperatsiya-2050251414.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
константиновка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045390624_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_4b32d08b2f2749b325ffab130d63a383.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, донецкая народная республика, константиновка, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили американскую технику в ДНР

ВС РФ уничтожили американский бронетранспортер на Константиновском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 24 окт — РИА Новости. В ДНР на Константиновском направлении операторы беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск выявили и уничтожили бронетехнику и три пункта управления беспилотниками противника, сообщили в Минобороны России.
"В ходе ведения воздушной разведки в жилой застройке Константиновки был замечен американский бронетранспортёр М113, используемый подразделениями ВСУ для передвижения и снабжения личного состава. После подтверждения координат цель была поражена ударным FPV-дроном", — говорится в сообщении.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Бойцы рассказали подробности освобождения Ивановки
Вчера, 05:09
Кроме того, операторы БпЛА выявили три пункта управления беспилотниками противника, с которых осуществлялись запуски разведывательных аппаратов.
"По выявленным координатам был нанесён комбинированный удар силами FPV-дронов и расчётов реактивной системы залпового огня БМ-21 “Град”. Все цели уничтожены", — добавили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаКонстантиновкаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала