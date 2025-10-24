ВС России уничтожили американскую технику в ДНР

ДОНЕЦК, 24 окт — РИА Новости. В ДНР на Константиновском направлении операторы беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск выявили и уничтожили бронетехнику и три пункта управления беспилотниками противника, сообщили в Минобороны России.