https://ria.ru/20251024/rossiya-2050269608.html
ВС России уничтожили американскую технику в ДНР
ВС России уничтожили американскую технику в ДНР - РИА Новости, 24.10.2025
ВС России уничтожили американскую технику в ДНР
В ДНР на Константиновском направлении операторы беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск выявили и уничтожили бронетехнику и три пункта... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T09:05:00+03:00
2025-10-24T09:05:00+03:00
2025-10-24T09:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
константиновка
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045390624_0:152:3100:1896_1920x0_80_0_0_b1e4c0a4bdba87666fc6b54ef54f87c0.jpg
https://ria.ru/20251024/spetsoperatsiya-2050251414.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
константиновка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045390624_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_4b32d08b2f2749b325ffab130d63a383.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, константиновка, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили американскую технику в ДНР
ВС РФ уничтожили американский бронетранспортер на Константиновском направлении