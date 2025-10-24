Рейтинг@Mail.ru
В МИД Таиланда рассказали о сбежавших из колл-центра в Мьянме - РИА Новости, 24.10.2025
10:24 24.10.2025 (обновлено: 13:19 24.10.2025)
В МИД Таиланда рассказали о сбежавших из колл-центра в Мьянме
В МИД Таиланда рассказали о сбежавших из колл-центра в Мьянме - РИА Новости, 24.10.2025
В МИД Таиланда рассказали о сбежавших из колл-центра в Мьянме
Россиян нет среди 1049 граждан 26 стран, бежавших в Таиланд из мошеннического колл-центра KK Park на территории Мьянмы, занятого в середине текущей недели... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T10:24:00+03:00
2025-10-24T13:19:00+03:00
в мире
таиланд
мьянма
бангкок
таиланд
мьянма
бангкок
в мире, таиланд, мьянма, бангкок
В мире, Таиланд, Мьянма, Бангкок
В МИД Таиланда рассказали о сбежавших из колл-центра в Мьянме

МИД Таиланда: россиян среди бежавших из из колл-центра KK Park нет

© AP Photo / The Myanmar Military True News Information TeamВоенные на территории мошеннического колл-центра KK Park в поселке Мьявадди, Мьянма
Военные на территории мошеннического колл-центра KK Park в поселке Мьявадди, Мьянма - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / The Myanmar Military True News Information Team
Военные на территории мошеннического колл-центра KK Park в поселке Мьявадди, Мьянма
БАНГКОК, 24 окт – РИА Новости. Россиян нет среди 1049 граждан 26 стран, бежавших в Таиланд из мошеннического колл-центра KK Park на территории Мьянмы, занятого в середине текущей недели мьянманскими правительственными войсками, сообщил журналистам в пятницу на брифинге в Бангкоке официальный представитель и глава департамента информации МИД Таиланда Никондет Пхалангкун.
"Среди 1049 лиц иностранного гражданства, бежавших на территорию Таиланда из мошеннического колл-центра KK Park в Мьянме, по последней информации, полученной сегодня утром, нет россиян", - сказал Пхалангкун, отвечая на вопрос российских журналистов.
Ранее в четверг сообщалось, что в Таиланд из Мьянмы нелегально перешли 677 беженцев из колл-центра KK Park, которые являются гражданами 16 государств, среди которых нет России.
Пхалангкун сообщил на брифинге, что по полученным в 7 часов утра в пятницу (03.00 мск) данным оперативного штаба по приему и фильтрации беженцев, работающего в таиландском пограничном городе Месот, количество беженцев из колл-центра увеличилось до 1049 человек.
Он пояснил, что оперативный штаб сообщил о том, что среди нелегально пересекших границу 1049 лиц, бежавших из колл-центра, есть граждане 26 стран, но России в списке этих стран нет.
"Наибольшее количество среди беженцев из колл-центра составляют граждане Индии, далее следуют Китай, Вьетнам, страны Африки и Центральной Азии. России в списке 26 стран гражданства беженцев нет", - сказал официальный представитель МИД Таиланда.
По его словам, в процессе фильтрации беженцев делят на две категории: тех, кто совершил уголовные преступления ранее или во время добровольной работы в мошенническом колл-центре, и тех, кто являлся жертвой организаторов колл-центров, попав туда не по своей воле, и работая на владельцев колл-центра подневольно.
"Лица, совершившие преступления, будут переданы правоохранительным органам Таиланда или своих стран, в зависимости от юрисдикции по совершенным преступлениям, а жертвы мошенников будут репатриированы в рамках сотрудничества Таиланда со странами их гражданства", - сказал Пхалангкун.
В пятницу мьянманский новостной портал Eleven Media сообщил о том, что в городе Мьявади на территории Мьянмы у пограничного перехода в Таиланд сутками ранее собралось сначала более ста, а затем, к середине дня в четверг, до 500 иностранных граждан, бежавших из колл-центра KK Park после его занятия вооруженными силами Мьянмы. Издание также сообщило, что во второй половине дня к погранпереходу подъехали грузовики вооруженных сил Мьянмы, в которые мьянманские военные погрузили всех ожидавших разрешения на переход в Таиланд, и вывезли, по предположениям, в фильтрационный лагерь на территории Мьянмы.
Отвечая на вопрос РИА Новости о том, будет ли Таиланд принимать какое-либо участие в решении судьбы этих иностранных граждан, среди которых, по имеющимся данным, могут оказаться россияне, официальный представитель МИД Таиланда ответил, что мьянманская сторона пока не уведомляла таиландские власти о задержанных на территории Мьянмы иностранных гражданах, бежавших из колл-центра KK Park, и не обращалась к Таиланду за помощью в депортации или репатриации этих граждан через территорию Таиланда.
"Пока никаких уведомлений или информации о задержании этих лиц мьянманская сторона нам не направляла. Мьянма может направить нам такую информацию только в случае, если мьянманским властям понадобится наша помощь в депортации или репатриации этих людей через территорию Таиланда, так как все, что касается бывших работников колл-центра, находящегося на мьянманской территории, это внутреннее дело Мьянмы и вопрос сотрудничества Мьянмы со странами гражданства этих лиц", - сказал он.
Пхалангкун добавил, что если такое обращение от властей Мьянмы поступит, то Таиланд будет действовать в уже отработанных рамках сотрудничества с Мьянмой и странами гражданства задержанных, как это уже было, например, когда из колл-центров освобождались подневольные работники - россияне в рамках трехстороннего сотрудничества российских дипломатов в Таиланде и Мьянме и таиландской и мьянманской сторон.
В миреТаиландМьянмаБангкок
 
 
