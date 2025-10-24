В МИД Таиланда рассказали о сбежавших из колл-центра в Мьянме

БАНГКОК, 24 окт – РИА Новости. Россиян нет среди 1049 граждан 26 стран, бежавших в Таиланд из мошеннического колл-центра KK Park на территории Мьянмы, занятого в середине текущей недели мьянманскими правительственными войсками, сообщил журналистам в пятницу на брифинге в Бангкоке официальный представитель и глава департамента информации МИД Таиланда Никондет Пхалангкун.

"Среди 1049 лиц иностранного гражданства, бежавших на территорию Таиланда из мошеннического колл-центра KK Park в Мьянме , по последней информации, полученной сегодня утром, нет россиян", - сказал Пхалангкун, отвечая на вопрос российских журналистов.

Ранее в четверг сообщалось, что в Таиланд из Мьянмы нелегально перешли 677 беженцев из колл-центра KK Park, которые являются гражданами 16 государств, среди которых нет России

Пхалангкун сообщил на брифинге, что по полученным в 7 часов утра в пятницу (03.00 мск) данным оперативного штаба по приему и фильтрации беженцев, работающего в таиландском пограничном городе Месот, количество беженцев из колл-центра увеличилось до 1049 человек.

Он пояснил, что оперативный штаб сообщил о том, что среди нелегально пересекших границу 1049 лиц, бежавших из колл-центра, есть граждане 26 стран, но России в списке этих стран нет.

По его словам, в процессе фильтрации беженцев делят на две категории: тех, кто совершил уголовные преступления ранее или во время добровольной работы в мошенническом колл-центре, и тех, кто являлся жертвой организаторов колл-центров, попав туда не по своей воле, и работая на владельцев колл-центра подневольно.

"Лица, совершившие преступления, будут переданы правоохранительным органам Таиланда или своих стран, в зависимости от юрисдикции по совершенным преступлениям, а жертвы мошенников будут репатриированы в рамках сотрудничества Таиланда со странами их гражданства", - сказал Пхалангкун.

В пятницу мьянманский новостной портал Eleven Media сообщил о том, что в городе Мьявади на территории Мьянмы у пограничного перехода в Таиланд сутками ранее собралось сначала более ста, а затем, к середине дня в четверг, до 500 иностранных граждан, бежавших из колл-центра KK Park после его занятия вооруженными силами Мьянмы. Издание также сообщило, что во второй половине дня к погранпереходу подъехали грузовики вооруженных сил Мьянмы, в которые мьянманские военные погрузили всех ожидавших разрешения на переход в Таиланд, и вывезли, по предположениям, в фильтрационный лагерь на территории Мьянмы.

Отвечая на вопрос РИА Новости о том, будет ли Таиланд принимать какое-либо участие в решении судьбы этих иностранных граждан, среди которых, по имеющимся данным, могут оказаться россияне, официальный представитель МИД Таиланда ответил, что мьянманская сторона пока не уведомляла таиландские власти о задержанных на территории Мьянмы иностранных гражданах, бежавших из колл-центра KK Park, и не обращалась к Таиланду за помощью в депортации или репатриации этих граждан через территорию Таиланда.

"Пока никаких уведомлений или информации о задержании этих лиц мьянманская сторона нам не направляла. Мьянма может направить нам такую информацию только в случае, если мьянманским властям понадобится наша помощь в депортации или репатриации этих людей через территорию Таиланда, так как все, что касается бывших работников колл-центра, находящегося на мьянманской территории, это внутреннее дело Мьянмы и вопрос сотрудничества Мьянмы со странами гражданства этих лиц", - сказал он.