Рейтинг@Mail.ru
В Правительстве рассказали о ликвидации последствий ЧС в Черном море - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:55 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/rossija-2050476974.html
В Правительстве рассказали о ликвидации последствий ЧС в Черном море
В Правительстве рассказали о ликвидации последствий ЧС в Черном море - РИА Новости, 24.10.2025
В Правительстве рассказали о ликвидации последствий ЧС в Черном море
Работа по ликвидации последствий крушения танкеров в акватории Чёрного моря и на суше продолжается, сообщается на сайте правительства РФ. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T19:55:00+03:00
2025-10-24T19:55:00+03:00
происшествия
черное море
россия
керченский пролив
виталий савельев
александр куренков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997818330_0:0:2959:1664_1920x0_80_0_0_97c4f7b312b8b75e09dfde5e899bdf31.jpg
https://ria.ru/20251013/sudno-2048075272.html
https://ria.ru/20251016/rossiya-2048581443.html
черное море
россия
керченский пролив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997818330_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8b08697374e4d5ddddce86eb05954722.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, черное море, россия, керченский пролив, виталий савельев, александр куренков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Черное море, Россия, Керченский пролив, Виталий Савельев, Александр Куренков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Правительстве рассказали о ликвидации последствий ЧС в Черном море

Правительство сообщило о продолжении ликвидации последствий ЧС в Черном море

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий разлива мазута на побережье Черного моря
Ликвидация последствий разлива мазута на побережье Черного моря - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Ликвидация последствий разлива мазута на побережье Черного моря. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Работа по ликвидации последствий крушения танкеров в акватории Чёрного моря и на суше продолжается, сообщается на сайте правительства РФ.
Вице-премьер РФ Виталий Савельев провел очередное заседание правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.
Спасение экипажа грузового судна Eileen - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
В Черном море затонул корабль с украинским экипажем
13 октября, 23:13
"Работа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в акватории Чёрного моря и на суше продолжается", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на заседании комиссии глава МЧС Александр Куренков доложил, что 22 октября в акватории Чёрного моря были обнаружены дрейфующие пятна нефтепродуктов. Так, отдельные фрагменты мазута были выброшены на побережье Темрюкского района и Анапы. Он добавил, что оперштабом под руководством МЧС были приняты превентивные меры по защите береговой линии, а по факту выброса мазута проведены работы по очистке водной глади и суши.
Также сообщается, что для дальнейшей защиты береговой линии круглосуточно ведутся работы по восстановлению защитного вала и установке заградительных сетей. Уточняется, что это позволит уберечь побережье в случае выбросов в осенне-зимний период усиления штормовых проявлений на море. Специалисты уже возвели 15 километров вала из запланированных 18 километров.
"Всего в ликвидации последствий ЧС в Темрюкском районе и Анапе по состоянию на 24 октября задействовано около 500 человек: 200 – от МЧС, 170 – от муниципалитетов, 120 спасателей "Кубань-СПАС", 13 добровольцев. Привлечено 56 единиц техники", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что работы ведутся параллельно с плановыми работами по расчистке, уборке прибрежной территории.
Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива. Около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов попало в море, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
Уничтожение украинских безэкипажных катеров - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
ВС России уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ в Черном море
16 октября, 12:15
 
ПроисшествияЧерное мореРоссияКерченский проливВиталий СавельевАлександр КуренковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала