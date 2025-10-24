В Правительстве рассказали о ликвидации последствий ЧС в Черном море

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Работа по ликвидации последствий крушения танкеров в акватории Чёрного моря и на суше продолжается, сообщается на сайте правительства РФ.

"Работа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в акватории Чёрного моря и на суше продолжается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседании комиссии глава МЧС Александр Куренков доложил, что 22 октября в акватории Чёрного моря были обнаружены дрейфующие пятна нефтепродуктов. Так, отдельные фрагменты мазута были выброшены на побережье Темрюкского района Анапы . Он добавил, что оперштабом под руководством МЧС были приняты превентивные меры по защите береговой линии, а по факту выброса мазута проведены работы по очистке водной глади и суши.

Также сообщается, что для дальнейшей защиты береговой линии круглосуточно ведутся работы по восстановлению защитного вала и установке заградительных сетей. Уточняется, что это позволит уберечь побережье в случае выбросов в осенне-зимний период усиления штормовых проявлений на море. Специалисты уже возвели 15 километров вала из запланированных 18 километров.

"Всего в ликвидации последствий ЧС в Темрюкском районе и Анапе по состоянию на 24 октября задействовано около 500 человек: 200 – от МЧС, 170 – от муниципалитетов, 120 спасателей "Кубань-СПАС", 13 добровольцев. Привлечено 56 единиц техники", - добавляется в сообщении.

Подчеркивается, что работы ведутся параллельно с плановыми работами по расчистке, уборке прибрежной территории.