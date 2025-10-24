Рейтинг@Mail.ru
Россия продолжит диалог с США, заявил Дмитриев - РИА Новости, 24.10.2025
18:56 24.10.2025
Россия продолжит диалог с США, заявил Дмитриев
в мире
россия
сша
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
россия
сша
в мире, россия, сша, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, США, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 24 окт - РИА Новости. Россия продолжит диалог с США, четко донося свою позицию, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Мы продолжим обсуждение с американской стороной, продолжим диалог с американской стороной, четко донося позицию России", - сказал Дмитриев журналистам.
Заголовок открываемого материала