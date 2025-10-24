https://ria.ru/20251024/rossija-2050461972.html
Россия продолжит диалог с США, заявил Дмитриев
Россия продолжит диалог с США, четко донося свою позицию, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T18:56:00+03:00
в мире
россия
сша
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
россия
сша
Россия продолжит диалог с США, заявил Дмитриев
