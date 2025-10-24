Рейтинг@Mail.ru
Россия вывезла из сектора Газа 47 своих граждан и их родственников - РИА Новости, 24.10.2025
17:43 24.10.2025
Россия вывезла из сектора Газа 47 своих граждан и их родственников
Россия вывезла из сектора Газа 47 своих граждан и их родственников - РИА Новости, 24.10.2025
Россия вывезла из сектора Газа 47 своих граждан и их родственников
Россия вывезла из сектора Газа 47 россиян и их родственников, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 24.10.2025
Россия вывезла из сектора Газа 47 своих граждан и их родственников

Захарова: Россия вывезла из сектора Газа 47 своих граждан и их родственников

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в секторе Газа
Разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россия вывезла из сектора Газа 47 россиян и их родственников, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Двадцать второго октября этого года представительство Российской Федерации при ПНА (Палестинской национальной администрации) вместе с посольством Российской Федерации в Иорданском Хашимитском Королевстве оказало содействие в выезде из сектора Газа 47 гражданам России и их ближайшим родственникам-палестинцам (из них - 15 россиян, 32 палестинца", - сказала агентству Захарова.
Официальный представитель добавила, что среди них - 15 несовершеннолетних, а одного из граждан 2007 года рождения с диагнозом ДЦП вывезли в рамках медицинской эвакуации ВОЗ.
Каир, Египет - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Делегации ХАМАС и ФАТХ проводят встречу в Каире, сообщил источник
23 октября, 19:10
 
В миреРоссияМария ЗахароваВОЗОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
