Россия вывезла из сектора Газа 47 своих граждан и их родственников
Россия вывезла из сектора Газа 47 россиян и их родственников, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T17:43:00+03:00
2025-10-24T17:43:00+03:00
2025-10-24T17:43:00+03:00
в мире
россия
мария захарова
воз
обострение палестино-израильского конфликта
россия
