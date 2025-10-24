Рейтинг@Mail.ru
Захарова заявила о росте числа антироссийских вбросов в киберсреду - РИА Новости, 24.10.2025
16:49 24.10.2025
Захарова заявила о росте числа антироссийских вбросов в киберсреду
Захарова заявила о росте числа антироссийских вбросов в киберсреду
Более 3 тысяч антироссийских вбросов в информационную киберсреду было зафиксировано в 2025 году, это на 10 процентов выше аналогичного показателя прошлого года, РИА Новости, 24.10.2025
Захарова заявила о росте числа антироссийских вбросов в киберсреду

Захарова: в 2025 году зафиксировали 3228 уникальных антироссийских вбросов

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Более 3 тысяч антироссийских вбросов в информационную киберсреду было зафиксировано в 2025 году, это на 10 процентов выше аналогичного показателя прошлого года, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В 2025 году нами было зафиксировано 3228 уникальных антироссийских вбросов в информационную киберсреду", - сказала она в ходе сессии VIII Глобального форума молодых дипломатов.
Причем эта цифра не окончательная, уточнила Захарова, а лишь то, что было зафиксировано.
"Это уже примерно на 10% выше статистики прошлого года", - подчеркнула она.
Тем временем количество дипфейков выросло в шесть раз - до 60 тысяч, привела данные Захарова.
