Захарова заявила о росте числа антироссийских вбросов в киберсреду

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Более 3 тысяч антироссийских вбросов в информационную киберсреду было зафиксировано в 2025 году, это на 10 процентов выше аналогичного показателя прошлого года, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В 2025 году нами было зафиксировано 3228 уникальных антироссийских вбросов в информационную киберсреду", - сказала она в ходе сессии VIII Глобального форума молодых дипломатов.

Причем эта цифра не окончательная, уточнила Захарова , а лишь то, что было зафиксировано.

"Это уже примерно на 10% выше статистики прошлого года", - подчеркнула она.