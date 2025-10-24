https://ria.ru/20251024/rossija-2050423050.html
Захарова заявила о росте числа антироссийских вбросов в киберсреду
Захарова заявила о росте числа антироссийских вбросов в киберсреду - РИА Новости, 24.10.2025
Захарова заявила о росте числа антироссийских вбросов в киберсреду
Более 3 тысяч антироссийских вбросов в информационную киберсреду было зафиксировано в 2025 году, это на 10 процентов выше аналогичного показателя прошлого года, РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T16:49:00+03:00
2025-10-24T16:49:00+03:00
2025-10-24T16:49:00+03:00
россия
мария захарова
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_23d89e89263a125486c61419dc231168.jpg
https://ria.ru/20250420/rf-2012355089.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc3333adad8bc5887fd45674953910c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мария захарова, происшествия
Россия, Мария Захарова, Происшествия
Захарова заявила о росте числа антироссийских вбросов в киберсреду
Захарова: в 2025 году зафиксировали 3228 уникальных антироссийских вбросов
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Более 3 тысяч антироссийских вбросов в информационную киберсреду было зафиксировано в 2025 году, это на 10 процентов выше аналогичного показателя прошлого года, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В 2025 году нами было зафиксировано 3228 уникальных антироссийских вбросов в информационную киберсреду", - сказала она в ходе сессии VIII Глобального форума молодых дипломатов.
Причем эта цифра не окончательная, уточнила Захарова
, а лишь то, что было зафиксировано.
"Это уже примерно на 10% выше статистики прошлого года", - подчеркнула она.
Тем временем количество дипфейков выросло в шесть раз - до 60 тысяч, привела данные Захарова.