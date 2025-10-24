https://ria.ru/20251024/rossija-2050270692.html
Орбан оценил возможность встречи Путина и Трампа после отмены саммита
Орбан оценил возможность встречи Путина и Трампа после отмены саммита
Саммит РФ-США в Венгрии не снят с повестки дня и обязательно состоится, в Европе это знают, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. РИА Новости, 24.10.2025
Орбан оценил возможность встречи Путина и Трампа после отмены саммита
Орбан: саммит России и США в Венгрии не снят с повестки