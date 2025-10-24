Рейтинг@Mail.ru
24.10.2025
21:22 24.10.2025
Роскомнадзор заблокировал крупнейшую в мире базу данных аниме и манги
Роскомнадзор заблокировал крупнейшую в мире базу данных аниме и манги - РИА Новости, 24.10.2025
Роскомнадзор заблокировал крупнейшую в мире базу данных аниме и манги
Роскомнадзор заблокировал крупнейшую в мире японскую базу данных и социальное сообщество по аниме и манге MyAnimeList, следует из данных Единого реестра... РИА Новости, 24.10.2025
2025
Новости
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), в мире, технологии
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), В мире, Технологии
Роскомнадзор заблокировал крупнейшую в мире базу данных аниме и манги

Роскомнадзор заблокировал крупнейшую японскую базу данных MyAnimeList

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал крупнейшую в мире японскую базу данных и социальное сообщество по аниме и манге MyAnimeList, следует из данных Единого реестра доменных имен, сайтов и сетевых адресов, содержащие информацию, распространение которой запрещено в РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, в перечне указано, что доступ к сайту ограничивается, а изменения появились 22 октября. А при попытке выхода на сайт браузер выдает ошибку.
РИА Новости направило запрос в Роскомнадзор.
