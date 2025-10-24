https://ria.ru/20251024/roskomnadzor-2050489476.html
Роскомнадзор заблокировал крупнейшую в мире базу данных аниме и манги
Роскомнадзор заблокировал крупнейшую в мире базу данных аниме и манги - РИА Новости, 24.10.2025
Роскомнадзор заблокировал крупнейшую в мире базу данных аниме и манги
Роскомнадзор заблокировал крупнейшую в мире японскую базу данных и социальное сообщество по аниме и манге MyAnimeList, следует из данных Единого реестра... РИА Новости, 24.10.2025
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
в мире
технологии
Роскомнадзор заблокировал крупнейшую в мире базу данных аниме и манги
Роскомнадзор заблокировал крупнейшую японскую базу данных MyAnimeList
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал крупнейшую в мире японскую базу данных и социальное сообщество по аниме и манге MyAnimeList, следует из данных Единого реестра доменных имен, сайтов и сетевых адресов, содержащие информацию, распространение которой запрещено в РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, в перечне указано, что доступ к сайту ограничивается, а изменения появились 22 октября. А при попытке выхода на сайт браузер выдает ошибку.
РИА Новости направило запрос в Роскомнадзор
