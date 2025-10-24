Роскомнадзор заблокировал крупнейшую в мире базу данных аниме и манги

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал крупнейшую в мире японскую базу данных и социальное сообщество по аниме и манге MyAnimeList, следует из данных Единого реестра доменных имен, сайтов и сетевых адресов, содержащие информацию, распространение которой запрещено в РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.