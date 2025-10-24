В Китае представили новую модель робота-гуманоида

ПЕКИН, 24 окт - РИА Новости. Китайская компания по производству высокотехнологичных человекоподобных роботов Booster Robotics в пятницу представила новую модель робота-гуманоида K1, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу в китайской столице компания Booster Robotics провела презентацию новой модели робота-гуманоида K1. Вес модели составляет около 20 килограммов, а рост - почти метр. Как заявили в компании, непрерывное время работы аккумулятора робота без подзарядки достигает 80 минут. Модель обладает высокими показателями мобильности и производительности искусственного интеллекта. Ее стоимость на китайском рынке составляет около 30 тысяч юаней (около 4 тысяч долларов) с сегодняшнего дня и до 11 ноября, в дальнейшем робот будет продаваться по стоимости от 39,9 тысячи юаней (около 5,6 тысячи долларов). Продажи на китайских маркетплейсах стартуют в пятницу вечером..
Во время презентации робот продемонстрировал известный танцевальный элемент Майкла Джексона "лунная походка" и сыграл в футбол. В презентационном видеоролике K1 поливал цветы, а также помогал хозяину найти потерянные ключи от квартиры.
По словам генерального директора компании Чэн Хао, в настоящее время Booster Robotics уделяет особое внимание международному рынку и развивает сотрудничество с учебными заведениями в разных странах мира. Он отметил, что пока компания не сотрудничает с российскими учебными заведениями, однако не исключил такой возможности в будущем.
«
"Мы стремительно расширяем свое присутствие в Европе, на Ближнем Востоке, в Северной и Южной Америке, демонстрируя стремительный рост. У нас есть специалисты, отвечающие за европейский и российский рынки", - добавил он, отвечая на вопрос РИА Новости о возможных планах по развитию деятельности компании в РФ.
Компания Booster Robotics была основана в Пекине в 2023 году. На сегодняшний день она поставила уже более 700 роботов клиентам из разных странах мира. Основными продуктами компании являются модели роботов-гуманоидов T1 и K1. Робот T1 предназначен для научно-исследовательских целей, K1 - для образовательной сферы и домашнего использования. Роботы компании также участвуют в футбольных соревнованиях среди гуманоидных роботов. В июле этого года они заняли первое место на чемпионате мира по робофутболу RoboCup в Бразилии.
Сфера робототехники активно развивается в Китае. В начале 2025 года китайская технологическая компания UBTech Robotics объявила о планах запустить массовое производство человекоподобных роботов для промышленных предприятий. В январе китайские СМИ сообщили об открытии в Шанхае первого в Китае тренировочного центра для роботов-гуманоидов, где их будут обучать выполнять разнообразные задачи: собранные в центре данные будут передаваться разработчикам для оптимизации искусственного интеллекта. В апреле в Пекине прошел первый в мире совместный полумарафон людей и роботов, в котором приняли участие 20 роботов-гуманоидов, а в августе в китайской столице состоялись первые в истории всемирные игры человекоподобных роботов.
