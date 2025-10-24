В Китае представили новую модель робота-гуманоида

В пятницу в китайской столице компания Booster Robotics провела презентацию новой модели робота-гуманоида K1. Вес модели составляет около 20 килограммов, а рост - почти метр. Как заявили в компании, непрерывное время работы аккумулятора робота без подзарядки достигает 80 минут. Модель обладает высокими показателями мобильности и производительности искусственного интеллекта. Ее стоимость на китайском рынке составляет около 30 тысяч юаней (около 4 тысяч долларов) с сегодняшнего дня и до 11 ноября, в дальнейшем робот будет продаваться по стоимости от 39,9 тысячи юаней (около 5,6 тысячи долларов). Продажи на китайских маркетплейсах стартуют в пятницу вечером..