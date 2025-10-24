Рейтинг@Mail.ru
Средства ПВО утром сбили 25 украинских беспилотников
08:59 24.10.2025 (обновлено: 09:03 24.10.2025)
Средства ПВО утром сбили 25 украинских беспилотников
Силы ПВО утром в пятницу сбили 25 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 24.10.2025
Средства ПВО утром сбили 25 украинских беспилотников

ПВО сбили 25 БПЛА над Тульской, Калужской, Тверской и Новгородской областями

Боевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО
Боевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Силы ПВО утром в пятницу сбили 25 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.
"Двадцать четвертого октября т.г. в период с 7.00 мск до 8.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БПЛА - над территорией Брянской области, шесть БПЛА – над территорией Тульской области, четыре БПЛА – над территорией Калужской области, три БПЛА – над территорией Тверской области и один БПЛА – над территорией Новгородской области", - говорится в сообщении.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области
Вчера, 06:47
 
