Средства ПВО утром сбили 25 украинских беспилотников
Силы ПВО утром в пятницу сбили 25 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T09:03:00+03:00
Средства ПВО утром сбили 25 украинских беспилотников
ПВО сбили 25 БПЛА над Тульской, Калужской, Тверской и Новгородской областями