Завершен ремонт части дороги Рождественное – Столбищи под Тутаевом
Участок дороги со стороны деревни Рождественное до деревни Столбищи Тутаевского муниципального округа Ярославской области отремонтировали по нацпроекту...
2025-10-24T17:49:00+03:00
2025-10-24T17:49:00+03:00
2025-10-24T17:49:00+03:00
2025
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Участок дороги со стороны деревни Рождественное до деревни Столбищи Тутаевского муниципального округа Ярославской области отремонтировали по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" с опережением графика, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"В Тутаевском округе завершен ремонт участка дороги от деревни Рождественное до Столбищ. Это важная для местных жителей дорога, которая соединяет несколько населенных пунктов. Долгие годы она требовала обновления. Работы на пятикилометровом отрезке выполнены по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" с опережением графика", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Евраев подчеркнул, что этот проект – часть масштабного преобразования дорожной сети региона. За последние четыре года в Ярославской области отремонтировано более 2 тысяч километров дорог, обновлено 10 мостов. В этом году на дорожную деятельность направлено свыше 19 миллиардов рублей, что позволит привести в нормативное состояние почти 400 километров дорог, оборудовать новые пункты весогабаритного контроля, установить камеры фото- и видеофиксации, обновить остановочные комплексы общественного транспорта, сообщил губернатор.
"Продолжаем работу, ведь развитие транспортной инфраструктуры – основа экономического роста и повышения качества жизни в регионе", - подчеркнул он.
Заместитель председателя правительства – министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко уточнил, что отремонтировано пять километров. По его словам, в последующие годы ремонт дороги будет продолжен. Будет охвачено еще порядка 20 километров этой трассы, отметил Душко.