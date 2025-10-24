Завершен ремонт части дороги Рождественное – Столбищи под Тутаевом

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Участок дороги со стороны деревни Рождественное до деревни Столбищи Тутаевского муниципального округа Ярославской области отремонтировали по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" с опережением графика, сообщил губернатор Михаил Евраев.

"В Тутаевском округе завершен ремонт участка дороги от деревни Рождественное до Столбищ. Это важная для местных жителей дорога, которая соединяет несколько населенных пунктов. Долгие годы она требовала обновления. Работы на пятикилометровом отрезке выполнены по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" с опережением графика", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.

Евраев подчеркнул, что этот проект – часть масштабного преобразования дорожной сети региона. За последние четыре года в Ярославской области отремонтировано более 2 тысяч километров дорог, обновлено 10 мостов. В этом году на дорожную деятельность направлено свыше 19 миллиардов рублей, что позволит привести в нормативное состояние почти 400 километров дорог, оборудовать новые пункты весогабаритного контроля, установить камеры фото- и видеофиксации, обновить остановочные комплексы общественного транспорта, сообщил губернатор.

"Продолжаем работу, ведь развитие транспортной инфраструктуры – основа экономического роста и повышения качества жизни в регионе", - подчеркнул он.