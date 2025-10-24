Черниговская призвала не торопиться с развитием ИИ

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости, Ольга Липич. Быть аккуратнее и не торопиться с развитием систем искусственного интеллекта (ИИ), грозящим "эпохой фейка" и "разрушением человеческой сущности" призвала ученых и все общество в беседе с РИА Новости директор Института когнитивных исследований СПбГУ, доктор биологических и филологических наук, академик РАО Татьяна Черниговская после выступления на конференции РАН в Москве.

Научный совет по методологии искусственного интеллекта и когнитивных исследований при президиуме Российской академии наук (НСМИИ РАН) проводит на этой неделе международную междисциплинарную конференцию на тему: "Искусственный интеллект и цифровая реальность". Черниговская выступила на форуме с докладом "Искусственный интеллект как конкурент: сознание или его имитация?".

"Я бы призвала быть аккуратнее, потому что это не просто одно из мощных технологических или технических достижений или каких-то усовершенствований. Если мы раньше ездили на ослах, а теперь летаем на замечательных самолетах - это не более чем увеличение того, что было. А то, что связано с искусственным интеллектом и цифровой реальностью, - это переход в совершенно другой мир. И мы должны быть аккуратны, чтобы не разрушилась наша человеческая сущность - нас (людей) как вида. Мы переходим во что-то другое, и мы не знаем, как мы там жить будем. Поэтому действовать нужно аккуратно и не торопиться, чтобы шею себе не сломать", - сказала РИА Новости Черниговская.

По ее словам, сейчас больше всего пугает огромная скорость развития и внедрения искусственных систем, "наступление эпохи, когда все будет фейк" - и необходимо сказать ИИ: "Тень, знай свое место".

"Всего на Земле, за всю ее историю, нас (людей) здесь жило 120 миллиардов человек. Мы пока еще живем на планете людей, но это стремительно меняется", - отметила ученый.

Черниговская добавила, что Homo sapiens (человек разумный), loquens (разговаривающий), semioticus (порождающий смыслы) в наши дни еще и homo confusus (человек в недоумении).

"Dubito ergo cogito – сомневаюсь, следовательно, мыслю", - перефразировала ученый утверждение Декарта. "Мы не понимаем, какое место в мире мы сейчас будем занимать. Мы должны понять, кто мы такие и какой будет этот мир, как будем отличать настоящее от фейка. У нас никогда не было конкурентов на когнитивном поле - мы были лучшие, а сейчас встает вопрос: насколько ИИ нам конкурент", - пояснила собеседница агентства.

Все хотят хорошего будущего детям, констатировала Черниговская, но недостаточно иметь безопасность, здоровье и сытость, если перед ними будут экзистенциальные пропасти, если жить не хочется, бессмысленно.

"Как сосуществовать, если будут разные интеллекты: людей и искусственных систем? Как будет происходить разделение труда? Предполагалось, что высокоинтеллектуальными и прекрасными вещами будем заниматься мы, а техническую во всех смыслах работу возьмут на себя искусственные системы. Но ведь так не вышло, и не похоже, чтобы оно вышло дальше, - чтобы ИИ только чинил водопровод, работал в шахте, летал на Марс", - сказала Черниговская.

Мозг человека, по ее словам, - это не сумма миллиардов нейронов и связей между ними.

"Есть еще индивидуальный опыт, который сформировал и настроил этот инструмент (мозг), восприятие – активное извлечение знаний и конструирование мира. Мы – существа, творящие миры… Теорий сознания в мире уже более 200 - это значит, что нет ни одной, о которой бы ученые договорились. А мы уже собираемся воспроизводить человеческий мозг - не зная, как он действует, уже звучат предложения: дедушку на флешку запишем (оцифруем), внук потом его воспроизведет", - отметила академик.

Черниговская считает актуальными еще множество вопросов о возможностях ИИ. В частности, способен ли ИИ на сомнения, неуверенность в себе, ответы "не знаю", прорывы наподобие "Эврика!", неалгоритмичность, целостную картину мира в человеческом понимании, на свою логику, которая станет вообще непонятна людям. Альфред Шнитке, напомнила Черниговская, в одном интервью сказал, что для образования жемчужины в раковине нужно что-то неправильное, инородное, например, песчинка, совсем как в искусстве, где великая истина рождается не по правилам.

"Ошибка, или обращение с правилом на грани риска – и есть та зона, где возникает искусство и где возникают, в том числе, открытия в науке. Вот где наша последняя надежда, пока", - добавила исследователь.

Ответы на острые вопросы, связанные с развитием ИИ, должны искать, по словам Черниговской, не только профессионалы из числа разработчиков ИИ, но все общество, и прежде всего, лучшие ученые из разных сфер.