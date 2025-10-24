Рейтинг@Mail.ru
13:06 24.10.2025 (обновлено: 15:13 24.10.2025)
Путин по телефону обсудил с Алиевым двустороннее сотрудничество
Путин по телефону обсудил с Алиевым двустороннее сотрудничество
Президент Владимир Путин обсудил с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым двустороннее сотрудничество, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 24.10.2025
россия, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, в мире, душанбе, снг
Россия, Азербайджан, Владимир Путин, Ильхам Алиев, В мире, Душанбе, СНГ
Путин по телефону обсудил с Алиевым двустороннее сотрудничество

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудил с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым двустороннее сотрудничество, сообщила пресс-служба Кремля.
"Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее развитие торгово-экономических связей, реализацию совместных проектов в энергетике и транспортно-логисти­ческой сфере", — говорится в релизе.
Путин и Алиев на неформальной встрече лидеров стран СНГ - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Президенты России и Азербайджана обнялись на неформальной встрече
10 октября, 08:59
Стороны затронули вопросы регионального сотрудничества и международной ситуации. Они договорились продолжить контакты на различных уровнях.
Разговор состоялся в продолжение беседы на полях саммита СНГ в Душанбе 9 октября. Тогда Путин подробно рассказал коллеге о причинах крушения самолета авиакомпании AZAL. Он также выразил надежду на то, что взаимодействие стран продолжится в духе союзничества.
Алиев, в свою очередь, поблагодарил российского президента за информацию и то, что он держит под личным контролем расследование причин крушения. Он также отметил, что отношения развиваются успешно по всем направлениям, нигде не было замедления или отката.
Владимир Путин и Ильхам Алиев во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
"Там был украинский беспилотник". Путин объяснил трагедию в небе России
9 октября, 17:49
 
