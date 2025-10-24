https://ria.ru/20251024/razgovor-2050329309.html
Путин по телефону обсудил с Алиевым двустороннее сотрудничество
Президент Владимир Путин обсудил с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым двустороннее сотрудничество, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 24.10.2025
