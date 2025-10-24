Рейтинг@Mail.ru
Ракова рассказала о диагностике заболеваний ЖКТ в Москве - РИА Новости, 24.10.2025
15:23 24.10.2025
Ракова рассказала о диагностике заболеваний ЖКТ в Москве
Ракова рассказала о диагностике заболеваний ЖКТ в Москве
Выявление случаев онкологии органов ЖКТ на нулевой стадии выросло почти в 6 раз в Москве, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T15:23:00+03:00
2025-10-24T15:23:00+03:00
москва
здоровье - общество, москва, анастасия ракова , онкология
Ракова рассказала о диагностике заболеваний ЖКТ в Москве

В Москве выявление случаев рака органов ЖКТ на нулевой стадии выросло в 6 раз

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Выявление случаев онкологии органов ЖКТ на нулевой стадии выросло почти в 6 раз в Москве, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Больше четырех лет назад мы создали эндоскопические центры на базе крупнейших городских стационаров. Всего таких центров было четыре, а сегодня в больнице Юдина мы запускаем пятый. За все время было проведено более 700 тысяч исследований. У восьми тысяч человек обнаружили онкологические заболевания, 67% из них на ранней стадии, а 12% - на нулевой. В целом выявление онкологии ЖКТ на нулевой стадии выросло практически в шесть раз", - рассказала Ракова.
Врач эндоскопической диагностики проводит пациенту исследование желудка - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
В Москве стартует проект по профилактике рака ЖКТ
3 июня, 15:44
Она отметила, что для того, чтобы москвичи не только долго жили, но и были здоровы, очень важно заниматься предиктивной медициной, направленной на предотвращение развития острых осложнений.
"Есть направления медицины, где занятия профилактикой дают очень значимый эффект, как онкология желудочно-кишечного тракта - коварное заболевание, которое очень долгие годы может себя не проявлять. Но если вовремя проходить необходимые исследования, делать это регулярно, то заболевание можно предотвращать и на ранних стадиях успешно лечить", - подчеркнула Ракова.
Она уточнила, что развитие эндоскопических центров, открытие нового объекта и завершение программы модернизации поликлиник расширяет медицинские мощности столицы для проактивной диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта. В частности, это позволило начать программу профилактических скринингов.
"Вместе с врачами-онкологами четыре месяца назад мы приняли решение, что для жителей Москвы, которые несколько лет не проводили подобные исследования, мы открываем возможность пройти гастро- и колоноскопию в любое удобное для них время в наших городских поликлиниках и эндоскопических центрах. За время работы профилактического проекта 90 тысяч москвичей прошли скрининговые исследования, у значительной части из них выявлены определенные заболевания", - добавила заммэра.
Она рассказала, что новый центр в больнице Юдина предлагает полный спектр эндоскопических исследований, включая гастро- и колоноскопию. Все процедуры проводятся с использованием современных технологий - увеличительной эндоскопии и виртуальной хромоскопии, которые позволяют с высокой точностью дифференцировать характер новообразований. Пациенты могут пройти обследование в максимально комфортных условиях под местной анестезией или мягкой седацией, весь процесс займет от 30 минут до двух часов, включая время на восстановление.
Лаборант настраивает цифровой маммограф - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
В Москве выросла доля выявления рака молочной железы на ранних стадиях
16 июня, 10:19
 
