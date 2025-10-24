Ракова рассказала о диагностике заболеваний ЖКТ в Москве

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Выявление случаев онкологии органов ЖКТ на нулевой стадии выросло почти в 6 раз в Москве, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Больше четырех лет назад мы создали эндоскопические центры на базе крупнейших городских стационаров. Всего таких центров было четыре, а сегодня в больнице Юдина мы запускаем пятый. За все время было проведено более 700 тысяч исследований. У восьми тысяч человек обнаружили онкологические заболевания, 67% из них на ранней стадии, а 12% - на нулевой. В целом выявление онкологии ЖКТ на нулевой стадии выросло практически в шесть раз", - рассказала Ракова

Она отметила, что для того, чтобы москвичи не только долго жили, но и были здоровы, очень важно заниматься предиктивной медициной, направленной на предотвращение развития острых осложнений.

"Есть направления медицины, где занятия профилактикой дают очень значимый эффект, как онкология желудочно-кишечного тракта - коварное заболевание, которое очень долгие годы может себя не проявлять. Но если вовремя проходить необходимые исследования, делать это регулярно, то заболевание можно предотвращать и на ранних стадиях успешно лечить", - подчеркнула Ракова.

Она уточнила, что развитие эндоскопических центров, открытие нового объекта и завершение программы модернизации поликлиник расширяет медицинские мощности столицы для проактивной диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта. В частности, это позволило начать программу профилактических скринингов.

"Вместе с врачами-онкологами четыре месяца назад мы приняли решение, что для жителей Москвы , которые несколько лет не проводили подобные исследования, мы открываем возможность пройти гастро- и колоноскопию в любое удобное для них время в наших городских поликлиниках и эндоскопических центрах. За время работы профилактического проекта 90 тысяч москвичей прошли скрининговые исследования, у значительной части из них выявлены определенные заболевания", - добавила заммэра.