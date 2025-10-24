В Британии экстренно отреагировали на предупреждение Путина

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Британский политик Джордж Гэллоуэй в соцсети Х посоветовал Западу прислушаться к предупреждению президента Владимира Путина о последствиях ударов по России американскими ракетами Tomahawk.
«
"Обратите на это внимание. Если ваши потомки каким-то образом выживут, это cможет объяснить, что с вами произошло…", — написал он.
Газета The Wall Street Journal написала в среду о том, что Соединенные Штаты сняли ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, а ВСУ во вторник якобы применили британскую крылатую ракету Storm Shadow для удара по Брянску. Позднее Трамп опроверг эти сообщения, заявив, что США не имеют отношения к любым таким ракетам, используемым Киевом.
На вчерашней встрече с генсеком НАТО Марком Рютте американский президент подчеркнул, что Штаты не собираются учить других обращению с Tomahawk, поскольку это очень сложное оружие, освоение которого занимает год тренировок. Ранее он неоднократно заявлял, что Вашингтон сам в них нуждается, несмотря на их большие запасы.
В США раскрыли деталь, которую упустили при обсуждении Tomahawk для ВСУ
22 октября, 16:47