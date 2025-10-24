Рейтинг@Mail.ru
В Британии экстренно отреагировали на предупреждение Путина
00:54 24.10.2025
В Британии экстренно отреагировали на предупреждение Путина
В Британии экстренно отреагировали на предупреждение Путина - РИА Новости, 24.10.2025
В Британии экстренно отреагировали на предупреждение Путина
Британский политик Джордж Гэллоуэй в соцсети Х посоветовал Западу прислушаться к предупреждению президента Владимира Путина о последствиях ударов по России... РИА Новости, 24.10.2025
В Британии экстренно отреагировали на предупреждение Путина

Политик Гэллоуэй призвал Европу прислушаться к предупреждению Путина о Tomahawk

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Британский политик Джордж Гэллоуэй в соцсети Х посоветовал Западу прислушаться к предупреждению президента Владимира Путина о последствиях ударов по России американскими ракетами Tomahawk.
"Обратите на это внимание. Если ваши потомки каким-то образом выживут, это cможет объяснить, что с вами произошло…", — написал он.

Накануне, выступая перед журналистами, Путин предупредил о серьезном ответе России в случае ударов по ее территории американскими ракетами Tomahawk. По словам главы государства, разговоры о поставках этого вооружения — это попытка эскалации.
Газета The Wall Street Journal написала в среду о том, что Соединенные Штаты сняли ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, а ВСУ во вторник якобы применили британскую крылатую ракету Storm Shadow для удара по Брянску. Позднее Трамп опроверг эти сообщения, заявив, что США не имеют отношения к любым таким ракетам, используемым Киевом.
На вчерашней встрече с генсеком НАТО Марком Рютте американский президент подчеркнул, что Штаты не собираются учить других обращению с Tomahawk, поскольку это очень сложное оружие, освоение которого занимает год тренировок. Ранее он неоднократно заявлял, что Вашингтон сам в них нуждается, несмотря на их большие запасы.
Заголовок открываемого материала