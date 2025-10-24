Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Минобороны рассказало о плановом полете Ту-95мс над Японским морем

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Российские стратегические ракетоносцы Ту-95мс выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, сообщило журналистам Минобороны РФ.

"Стратегические ракетоносцы Ту-95мс дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, продолжительность полета составила более 11 часов, а сопровождение ракетоносцам обеспечивали экипажи самолетов Су-35с и Су-30см Воздушно-космических сил России

"На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств", - добавили в Минобороны РФ.