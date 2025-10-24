Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о плановом полете Ту-95мс над Японским морем - РИА Новости, 24.10.2025
13:19 24.10.2025
Минобороны рассказало о плановом полете Ту-95мс над Японским морем
Российские стратегические ракетоносцы Ту-95мс выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря в строгом соответствии с международными правилами... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T13:19:00+03:00
2025-10-24T13:19:00+03:00
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Российские стратегические ракетоносцы Ту-95мс выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Стратегические ракетоносцы Ту-95мс дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, продолжительность полета составила более 11 часов, а сопровождение ракетоносцам обеспечивали экипажи самолетов Су-35с и Су-30см Воздушно-космических сил России.
"На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств", - добавили в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Плановый полет дальних бомбардировщиков Ту-22м3 ВКС России над нейтральными водами Балтийского моря - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Российские Ту-22М3 выполнили плановый полет над Балтийским морем
22 октября, 17:54
 
