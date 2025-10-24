https://ria.ru/20251024/pvo-2050310546.html
Средства ПВО сбили СУ-27 и четыре крылатые ракеты ВСУ за неделю
Средства ПВО сбили СУ-27 и четыре крылатые ракеты ВСУ за неделю - РИА Новости, 24.10.2025
Средства ПВО сбили СУ-27 и четыре крылатые ракеты ВСУ за неделю
Силы ПВО за неделю в ходе СВО сбили 1441 украинский беспилотник и самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщило Минобороны РФ в пятницу. РИА Новости, 24.10.2025
