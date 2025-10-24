Рейтинг@Mail.ru
Средства ПВО сбили СУ-27 и четыре крылатые ракеты ВСУ за неделю
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:33 24.10.2025 (обновлено: 12:34 24.10.2025)
Средства ПВО сбили СУ-27 и четыре крылатые ракеты ВСУ за неделю
Средства ПВО сбили СУ-27 и четыре крылатые ракеты ВСУ за неделю
Силы ПВО за неделю в ходе СВО сбили 1441 украинский беспилотник и самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщило Минобороны РФ в пятницу. РИА Новости, 24.10.2025
украина, министерство обороны рф (минобороны рф), су-27, сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Су-27, США
Средства ПВО сбили СУ-27 и четыре крылатые ракеты ВСУ за неделю

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Силы ПВО за неделю в ходе СВО сбили 1441 украинский беспилотник и самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщило Минобороны РФ в пятницу.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, четыре крылатые ракеты, 18 управляемых авиационных бомб, 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1441 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.
