ПВО сбила семь украинских беспилотников за утро
ПВО сбила семь украинских беспилотников за утро - РИА Новости, 24.10.2025
ПВО сбила семь украинских беспилотников за утро
ПВО уничтожила 7 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Калужской областью и Московским регионом, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T10:45:00+03:00
2025-10-24T10:45:00+03:00
2025-10-24T10:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
калужская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
калужская область
Новости
ru-RU
ПВО сбила семь украинских беспилотников за утро
ПВО сбила семь украинских БПЛА над Калужской областью и Московским регионом