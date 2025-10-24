Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил высокое общественное признание премии "За верность науке" - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:30 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/putin-2050473348.html
Путин отметил высокое общественное признание премии "За верность науке"
Путин отметил высокое общественное признание премии "За верность науке" - РИА Новости, 24.10.2025
Путин отметил высокое общественное признание премии "За верность науке"
Президент РФ Владимир Путин в приветствии лауреатам. участникам и гостям церемонии вручения премии "За верность науке" отметил, что эта престижная награда по... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T19:30:00+03:00
2025-10-24T19:30:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047583509_0:163:2980:1839_1920x0_80_0_0_da6322d222befa337c07204a9cc616ee.jpg
https://ria.ru/20251002/prokhorov-2045816320.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047583509_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_ff988504e8bb01a276db04e4d7ed09a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин отметил высокое общественное признание премии "За верность науке"

Путин: премия "За верность науке" пользуется высоким общественным признанием

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в приветствии лауреатам. участникам и гостям церемонии вручения премии "За верность науке" отметил, что эта престижная награда по праву пользуется высоким общественным признанием, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Приветствую вас на церемонии вручения премии "За верность науке". Эта престижная награда по праву пользуется высоким общественным признанием и уже более десяти лет вручается просветителям, журналистам, деятелям культуры, которые своим энтузиазмом, подвижническим, востребованным трудом вносят значимый вклад в популяризацию достижений отечественной науки и ее замечательных традиций, многое делают для формирования у молодежи интереса к смелому научному поиску, фундаментальным и прикладным исследованиям", - говорится в телеграмме.
Глава государства подчеркнул, что именно прорывные знания и современные технологии - важнейший ресурс социально-экономического развития России, укрепления ее суверенитета во всех сферах, который определяет качество жизни людей.
Путин выразил уверенность, что нынешняя церемония пройдет в торжественной, праздничной обстановке и надолго запомнится лауреатам, участникам и гостям.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин отметил вклад экс-декана юрфака СПбГУ в развитие юридической науки
2 октября, 12:05
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала