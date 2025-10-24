Путин отметил высокое общественное признание премии "За верность науке"

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в приветствии лауреатам. участникам и гостям церемонии вручения премии "За верность науке" отметил, что эта престижная награда по праву пользуется высоким общественным признанием, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Приветствую вас на церемонии вручения премии "За верность науке". Эта престижная награда по праву пользуется высоким общественным признанием и уже более десяти лет вручается просветителям, журналистам, деятелям культуры, которые своим энтузиазмом, подвижническим, востребованным трудом вносят значимый вклад в популяризацию достижений отечественной науки и ее замечательных традиций, многое делают для формирования у молодежи интереса к смелому научному поиску, фундаментальным и прикладным исследованиям", - говорится в телеграмме.