Путин отметил высокое общественное признание премии "За верность науке"
Путин отметил высокое общественное признание премии "За верность науке" - РИА Новости, 24.10.2025
Путин отметил высокое общественное признание премии "За верность науке"
Президент РФ Владимир Путин в приветствии лауреатам. участникам и гостям церемонии вручения премии "За верность науке" отметил, что эта престижная награда по... РИА Новости, 24.10.2025
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в приветствии лауреатам. участникам и гостям церемонии вручения премии "За верность науке" отметил, что эта престижная награда по праву пользуется высоким общественным признанием, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Приветствую вас на церемонии вручения премии "За верность науке". Эта престижная награда по праву пользуется высоким общественным признанием и уже более десяти лет вручается просветителям, журналистам, деятелям культуры, которые своим энтузиазмом, подвижническим, востребованным трудом вносят значимый вклад в популяризацию достижений отечественной науки и ее замечательных традиций, многое делают для формирования у молодежи интереса к смелому научному поиску, фундаментальным и прикладным исследованиям", - говорится в телеграмме.
Глава государства подчеркнул, что именно прорывные знания и современные технологии - важнейший ресурс социально-экономического развития России
, укрепления ее суверенитета во всех сферах, который определяет качество жизни людей.
Путин
выразил уверенность, что нынешняя церемония пройдет в торжественной, праздничной обстановке и надолго запомнится лауреатам, участникам и гостям.